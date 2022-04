Depois de lançar as versões mais caras no início do mês, a Nissan revelou a Frontier Attack 2023 na Agrishow, maior feira agropecuária da América Latina. Também aproveitou para apresentar a versão básica S. Além das novidades, a Nissan deu uma boa notícia. Mesmo com toda a evolução de design e com mais equipamentos de série, a Frontier Attack chega às concessionárias da marca com o mesmo preço da sua versão anterior: R$ 263.690.

No design externo, ela se destaca das demais pelos grafismos exclusivos e vários detalhes de acabamento em preto, como as rodas – que têm aro 17 –, maçanetas externas, retrovisores, estribos laterais e rack de teto, além dos faróis de máscara negra. Por dentro, o acabamento também tem detalhes específicos para essa versão. Tem ainda o santantônio e os adesivos nas laterais, capô e caçamba. Por dentro, a nova Frontier Attack adiciona a função Drive Mode, painel de instrumentos com tela TFT de 7 polegadas, central multimídia de 8 polegadas e nova padronagem de revestimento em tecido dos bancos.

Debaixo do capô está o motor 2.3 16V turbodiesel (com dois turbos) que gera 190 cv e 45,9 kgfm, com o torque entregue a 1.500 rpm, acoplado a uma transmissão automática de 7 marchas com modo sequencial e do sistema de seleção de tração com opções 4X2, 4X4 High e 4X4 Low. Destaque também para os freios a disco nas quatro rodas de série, suspensão traseira multilink com molas helicoidais que trabalha em conjunto com um eixo rígido –, que ganhou novos ajustes nos amortecedores.

A Nissan também aproveitou para apresentar a versão básica S. Única com câmbio manual de 6 marchas, tem o mesmo motor 2.3 turbodiesel, mas com apenas um turbo para gerar os 163 cv e 43,3 kgfm. O visual é o mais básico possível. Retrovisores e maçanetas sem pintura, rodas de aço aro de 17 polegadas, sem rack e sem faróis de neblina. Por dentro segue a mesma receita básica. Câmbio manual, rádio simples com bluetooth, bancos em tecido e grafismos diferentes no painel.

A nova linha da picape da marca japonesa chega com seis versões, sendo três inéditas. Além das configurações S, Attack e XE, disponíveis no modelo anterior, há as novas opções SE, Platinum e a diferenciada PRO-4X. Estas duas últimas dividem o topo da linha com foco em públicos distintos

Preços e versões

Frontier S (R$ 230.197): Tem ar-condicionado com saída para o banco traseiro, controle de cruzeiro, rodas de 17" de aço, 6 airbags, controle de estabilidade e tração, rádio com bluetooth, direção hidráulica, volante com ajuste de altura, controle automático de descida, vidros elétricos e volante multifuncional. É a única versão com o motor 2.3 monoturbo de 163 cv e transmissão manual de 6 marchas.

Frontier SE (R$ 258.590): Os itens da Frontier S, mais a transmissão automática e rodas de 17" de liga leve. O motor é substituído pelo 2.3 biturbo diesel de 190 cv.

Frontier Attack (R$ 263.648): Adiciona o painel TFT de 7", a central multimídia de 8" com Android Auto e Apple CarPlay, câmera de ré, 4 alto-falantes (dois dianteiros e 2 tweeters), retrovisores com ajuste elétrico, santantônio, estribo e barra de teto.

Frontier XE (R$ 278.942): Ganha sensor de chuva, ar-condicionado digital de duas zonas, chave presencial, bancos de couro, luzes de LED, sensor de estacionamento traseiro e rodas de liga leve de 18".

Frontier Platinum (R$ 314.590): Adiciona o Nissan Safety Shield com frenagem automática de emergência, alerta de colisão frontal, sensor de potno cego, alerta de permanência em faixa com assistente, farol alto automático e alerta de tráfego cruzado, teto solar, monitoramento de pressão dos pneus e retrovisor interno eletrocrômico.

Frontier Pro-4X (R$ 314.590): Alternativa à Frontier Platinum, recebe bloqueio de diferencial, pneus all-terrain para as rodas de liga leve de 17", o Nissan Safety Shield e um visual exclusivo.