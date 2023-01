A Chevrolet iniciou a produção da Nova Montana na fábrica da General Motors em São Caetano do Sul. A picape chegará às concessionárias da marca em meados de fevereiro e as primeiras unidades serão destinadas aos consumidores que já adquiriram o produto em uma ação especial promovida no fim do ano passado.

A nova picape da Chevrolet será ofertada em quatro opções de acabamento. Será equipada com motor 1.2 turbo com 133 cv e 210 Nm, seis airbags, wi-fi e OnStar de série. Serão duas versões com transmissão automática (Premier e LTZ) e duas com transmissão manual (LT e LS), ambas com seis marchas.

Baseada na plataforma do Tracker, a Montana 2023 mede 4,72 metros de comprimento e cerca de 1,80 m de largura. Ela terá caçamba inteligente Multi-Flex, que tem capacidade para 874 litros e foi projetada para funcionar como uma espécie de porta-malas gigante por trazer um sistema avançado de vedação da capota marítima.

“Além do lote inaugural de dois mil veículos ter sido adquirido logo na fase de pré-venda, temos outros milhares de pedidos registrados na rede Chevrolet. Vamos trabalhar em ritmo acelerado para conseguir atender a todos no menor tempo possível”, explica Kleusner Lopes, diretor de vendas nacional da GM.

Linha de montagem

Para produzir a Nova Chevrolet Montana, a General Motors realizou diversos investimentos na fábrica, que passou a contar com mais de 4 mil m² de novas instalações. Isso permitiu uma completa readequação do fluxo fabril, que tem cerca de quatro quilômetros de extensão e onde operam 274 novos robôs, elevando o nível de automação e a segurança dos operadores.

A principal novidade, porém, foi a instalação da mais rápida prensa da GM nas Américas. Ela ocupa quase um quarteirão. São 96 metros de comprimento, por 12 metros de largura e 18 metros de altura, sendo sete deles no subsolo. A nova prensa tem capacidade para estampar até 30 mil peças ao dia, como capô, para-lamas, portas e tampa traseira. Este volume representa duas vezes mais do que modelos tradicionais de geração anterior, consumindo aproximadamente metade da energia elétrica.

Tanto a atualização da fábrica de São Caetano do Sul como o desenvolvimento da Nova Montana fazem parte do atual ciclo de investimento de R$ 10 bilhões da empresa a ser aplicado até meados da década no país.