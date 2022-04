A Nissan lançou a Nova Frontier 2023 que traz design totalmente novo, mais equipamentos, conectada e novas versões. A picape média, que foi apresentada em Puerto Iguazú (Argentina), chega ao mercado brasileiro no final de abril, mas já pode ser encomendada nas concessionárias da marca. A picape também foi revelada em avant première na Tecnoshow Comigo em Rio Verde (Goiás), onde foram vendidas 150 unidades em apenas três dias e deve chegar até 200 nesta sexta-feira (8), quando encerra-se uma das principais feiras do agronegócio do país. A ExpoLondrina também deve este privilégio.

Fabricada em Córdoba, Argentina, a Nova Nissan Frontier passa a ser comercializada em seis versões, sendo três inéditas. Além das configurações S (R$ 230.190), Attack (263.690) e XE (R$ 278.990), disponíveis no modelo anterior e que continuam com os mesmos preços, há as novas opções SE (R$ 258.990), Platinum e a diferenciada PRO-4X. Estas duas últimas serão vendidas por R$ 314.590 e vão dividir o topo da linha com foco em públicos distintos, desde os que buscam aventura, utilização no dia e dia e os que querem um veículo para o trabalho. A estratégia deve levar a Frontier a conquistar melhores posições no ranking das picapes médias mais vendidas no País.

Design

A nova Frontier ficou mais bonita, robusta e ganhou presença com todo conjunto, incluindo a nova cor cinza Shark. No novo design, destaque para a nova dianteira, com grade de maiores dimensões, que está mais alta e larga e recebeu novos faróis com projetores de LED quádruplos em forma de C que tornam a frente única e facilmente reconhecível. O para-choque também é todo novo, com os nichos dos faróis de neblina. Na traseira, chama atenção as novas lanternas também iluminadas por LEDs.

Um destaque extra da linha em termos de design é a nova versão PRO-4X. Seu estilo é voltado para atrair quem gosta de aventuras extremas. Nela, com elementos pretos e vermelhos, os detalhes reforçam a sua diferenciação e aparecem por dentro e por fora, dos para-lamas exclusivos ao acabamento dos bancos. Até mesmo o logo da Nissan é diferenciado, na cor vermelha.

A caçamba também mereceu atenção especial. O compartimento tem uma altura maior em relação a sua antecessora – 25 mm, perto da cabine, e até 50 mm nas laterais, perto da tampa – tendo capacidade para receber até 1.054 litros de carga. E a capacidade é de 1.043 kg. Para facilitar, o para-choque traseiro tem um degrau que facilita o acesso e o uso da caçamba. Dentro, o espaço tem ganchos com argola móvel em forma de “D”, tomada de 12V e a tampa do compartimento recebeu dois amortecedores que reduziram o peso na hora de sua abertura

O chassi é o mesmo, mas foram realizadas alterações importantes no conjunto de suspensões. Tanto a dianteira, duplo A, quanto a traseira, com eixo rígido five-link, receberam novos amortecedores com maior capacidade de absorção de impactos. Os freios traseiros passaram a ser a disco. As mudanças foram comprovadas no test-drive de mais de 100 quilômetros em trechos de asfalto e off-road com muita lama por causa das intensas chuvas na região, onde comprovamos que a Frontier 2023 é pau para toda obra. Na rodovia, a impressão é de estar num SUV, com o rodar suave e confortável, sem sacolejos.

No lamaçal, mostrou-se toda sua capacidade off- road. A tração 4×4 com reduzida trabalhou bem e tirou a Nissan dos atoleiros e obstáculos enfrentados. Tudo isso também com o trabalho eficientes dos auxílios eletrônicos da picape

Interior

Cada versão tem seu acabamento diferenciado na cabine, o que incluem diferentes materiais e texturas para os bancos que, na dianteira, segue a tradição da Nissan de serem “Gravidade Zero”. Eles são produzidos tendo como base tecnologia desenvolvida pela NASA para eliminar a fadiga e melhorar o conforto para o condutor.

O painel de instrumentos tem a maior tela TFT do segmento, de 7 polegadas, Além dela, a picape ainda conta com uma tela de 8 polegadas para o sistema multimídia no console central. Ela se conecta a smartphones e permite que os usuários ativem recursos convenientes, como streaming de áudio por Bluetooth, reconhecimento de voz e navegação.

Outro diferencial é que a picape é a única do segmento a ter teto solar e ainda possui ar-condicionado digital de duas zonas, saídas de ar para o banco traseiro, três entradas de USB, 27 porta-objetos e duas entradas de 12V para carregar aparelhos na cabine.

Tecnologias

A Nissan equipou a linha Nova Frontier com novas tecnologias, que trazem vários equipamentos de segurança e conforto diferenciados em seu segmento. Eles fazem parte da visão Nissan Intelligent Mobility. Entre as muitas tecnologias integradas está o conjunto que forma o Nissan Intelligent Safety Shield: alerta avançado de colisão frontal, assistente inteligente de frenagem, alerta inteligente de mudança de faixa, assistente de prevenção de mudança de faixa, alerta inteligente de atenção do motorista, alerta de ponto cego, assistente inteligente de ponto cego,

Conta também com a Visão 360º Inteligente integrada com o sistema de detecção de objetos em movimento, quatro câmeras (embaixo dos dois retrovisores externos, tampa traseira e grade dianteira), alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de altura e intensidade dos faróis . Desde a versão de entrada, a picape é equipada com sistema de auxílio de partida em rampa, controle automático de descida, bloqueio mecânico do diferencial traseiro com limitador e controle eletrônico de frenagem. Todas as versões trazem seis airbags e sistema Isofix .

Motorização

A Nova Nissan Frontier é equipada com o motor 2.3 turbodiesel, nas versões um ou dois turbos. A primeira foi modificada, agora com 163 cv e 43,3 kgfm, enquanto a biturbo segue gerando 190 cv e 45,9 kgfm (biturbo), com o torque entregue a 1.500 rpm. Este propulsor, adequado às normas de emissões L7, conta com sistema Redutor Catalítico (SCR) com ARLA 32.

A versão mais básica equipa apenas a configuração de entrada e é a única com transmissão manual de 6 marchas. As demais configurações usam o motor biturbo e o câmbio automático de 7 posições. Em todos os casos, a tração é 4x4. Tem um seletor de modo de condução com as opções Standard, Sport, Off-road e Tow. O off-road aumenta a tração em situações mais difíceis e usa as câmeras 360° para ajudar na visibilidade, enquanto o tow é para reboque. ). Este recurso se une ao reconhecido sistema Shift-on-the-fly para seleção de tração, que permite a fácil troca entre as opções 4X2, 4X4 High e 4X4 Low.

A Nova Frontier traz freios a disco na traseira. Manteve a suspensão independente dianteira, enquanto a traseira usa o sistema multilink e molas helicoidais (única entre os concorrentes). Na parte estrutural, ganhou uma barra transversal suplementar e um reforço no chassi. Traz um isolamento acústico aperfeiçoado, adotando vidros dianteiros e para-brisa laminados.

A versão PRO-4X ainda conta com o Bloqueio do Diferencial Traseiro, que é ativado por meio de um botão no console central, com a tração 4X4 Low engatada, e permite utilizar o torque na roda que tem mais aderência à superfície e evitando deslizamento excessivo na roda oposta. Conforme a marca, a picape tem o melhor ângulo de ataque/saída e distância livre do solo do segmento: 31,6º de ângulo de ataque, 25,7º de saída e 25,2 cm de vão livre.