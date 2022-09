A Stellantis divulgou os preços da nova Ram Classic 2023. A versão Laramie, a primeira a chegar ao mercado, será comercializada por R$ 349.990 e a Laramie Night Edition, por R$ 359.990. Produzida no México, na fábrica de Saltillo, a nova picape vai se juntar aos modelos 1500, 2500 e 3500 já disponíveis no mercado brasileiro. Ela também pode ser dirigida por habilitados B.

A Classic é equipada com o motor V8 Hemi, o conhecido 5.7 aspirado que entrega 400 cv a 5.600 rpm e torque de 56,7 kgfm a 3.950 rpm, o maior entre os modelos a gasolina no segmento e o mesmo da 1500 Rebel. O câmbio é automático de oito velocidades com TorqueFlite e a caixa de transferência da BorgWarner do tipo part-time com os modos de tração 4x2, 4x4 High e 4x4 Low (reduzida). A picape possui também o modo Tow/Haul, que otimiza a troca de marchas ao rebocar um implemento ou levar muita carga. A capacidade de reboque é de 3.534 kg, a maior no mercado.

A suspensão é independente nas quatro rodas, solução diferente da usada na maioria das picapes médias, que trazem eixo rígido na traseira. Ela tem 5,8 metros de comprimento, 3,5 metros de entreeixos, 2,01 metros de largura e 1,97 metro de altura.

Visual

No visual externo da Laramie, o cromado e o prateado se destacam em itens como grade, logotipos, para-choques, retrovisores cromados e rodas. As opções de cores são Preto Diamond, Branco Bright, Azul Patriot, Granito Cristal e Vermelho Delmonico. Já versão Laramie Night Edition, troca o brilho por acabamentos pretos e na cor da carroceria, na qual o cliente pode escolher entre Vermelho Flame, Preto Diamond, Branco Bright e Granito Cristal.

Nas duas versões, destaque para os faróis esportivos que ficam em posição abaixo da linha superior da grade e que nascem como uma integração dos para-lamas. As duas saídas de escapamento, as belas rodas de alumínio de 20 polegadas e o capô com ressaltos e detalhes especiais reforçam a esportividade da picape.

Por dentro, o revestimento nas duas configurações é de couro preto com costuras brancas Na lista de itens de série, traz central multimídia Uconnect com Apple CarPlay e Android Auto, som premium Alpine com 10 alto-falantes e 506 watts de potência, ar-condicionado digital de duas zonas e bancos elétricos com aquecimento e ventilação e duas memória para motorista.

