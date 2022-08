A Chevrolet lança o Novo Bolt EV que traz design renovado, interior mais refinado, além de equipamentos adicionais de segurança, conforto e conectividade. O preço não foi divulgado, o que irá acontecer em setembro com a chegada do primeiro lote da versão única de acabamento do modelo, que estará disponível nas 78 concessionárias da marca especializadas em veículos elétricos. As cores disponíveis são: Vermelho Rubi, Branco Summit, Preto Ouro Nego e Cinza Urbano.

O Bolt EV 2023 é o primeiro de vários lançamentos de veículos elétricos da marca no Brasil, que terá nos próximos meses o Bolt EUV 2023, a versão SUV do Bolt. Entre 2023 e 2024, está confirmada a chegada dos modelos Blazer EV e Equinox EV, ambos totalmente elétricos.

O Bolt EV é equipado com um motor elétrico de 203 cv e torque instantâneo de 36,7 kgfm, suficientes para levar o carro 100% elétrico da Chevrolet de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos. A autonomia do modelo é estimada em 459 km de acordo com o padrão WLTP, sendo que a bateria de 66 kWh do elétrico pode ser recarregada em 40 minutos em eletropostos de alta capacidade operando com corrente contínua. Já o novo carregador residencial (oferecido pela montadora) permite ao Bolt ganhar cerca de 40 km de autonomia a cada hora ligado à tomada.

O carro conta com o sistema de condução One Pedal e freios regenerativos, que reduzem a velocidade, ajudando a parar o veículo. Também é capaz recuperar parte da carga das baterias em frenagens, por exemplo.

Visual e equipamentos

O modelo ganhou uma dianteira inédita, com formato inovador dos faróis e ausência de grade, e traz design que segue a identidade visual dos próximos carros elétricos da Chevrolet. Atrás, as mudanças incluem as lanternas de LED e o para-choque. Na lateral, chama a atenção as rodas aro 17 com acabamento diamantado e a moldura em preto brilhante de ponta a ponta que contorna também os vidros. Na parte interna, destaque para o uso de materiais nobres e macios ao toque e revestimentos escuros com insertos cromados, destacando as novas telas e comandos.

Além da cabine espaçosa e confortável, o novo Bolt EV conta ainda com um bom pacote de equipamentos de série, com destaque para os 10 airbags, controle de cruzeiro adaptativo, monitoramento de pontos cegos, alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, sistema de som Bose, entre outros.

O modelo traz ainda seletor do modo de condução por botão (P,N, R, D, One Pedal, Sport), volante com base reta, controlador de velocidade de cruzeiro adaptativo, banco do motorista com regulagem elétrica, sistema OnStar, aplicativo myChevrolet para comandar funções do veículo distância, além de nova geração do MyLink com Wi-Fi, Spotify e Alexa nativos

Além da cabine espaçosa e confortável, o Bolt EV conta ainda com um bom pacote de equipamentos de série, com destaque para os 10 airbags, controle de cruzeiro adaptativo, monitoramento de pontos cegos, alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, sistema de som Bose, entre outros.