Iniciar uma nova era da Citroën no Brasil. Esta é a missão do Novo C3, que chega ao mercado em sete versões de acabamento, incluindo as especiais First Edition, e com a estreia dos motores 1.0 Firefly e 1.6 16V EC5. Com atributos de SUV para acirrar a concorrência no segmento dos hatches e preços acessíveis, o Novo Citroën C3 oferece excelente altura livre do solo (uma das maiores da categoria) e ótima posição de dirigir, cabine ampla, tecnologia, conforto, conectividade e generoso porta-malas (315 litros), capacidade superior a grande parte dos hatches compactos nacionais.

Tudo isso está ao alcance do consumidor a partir de R$ 68.990 para a versão Live 1.0, seguida pelas configurações Live Pack 1.0 - R$ 74.990; Feel 1.0 – R$ 78.990; Feel 1.6 16V- R$ 86.990; Feel Pack 1.6 16V Automático – R$ 93.990; 1.0 First Edition – R$ 83.990, e 1.6 16V Automático First Edition por R$ 97.990. O consumidor também tem vários opcionais.

Com tantas qualidades, a vice-presidente da Citroën para a América do Sul, Vanessa Castanho, deixa claro que o Novo C3 é uma parte crucial da estratégia da Citroën de alcançar 4% de participação do mercado brasileiro e em outros países da América do Sul até 2024. Para alcançar esses objetivos, informa, a marca francesa projeta chegar a mais de 180 concessionários no Brasil até o fim de 2022.

Teste

Testamos a versão Feel com motor 1.0 Firefly de 71/75 cv e 10/10,7 kgfm de torque, acoplado ao câmbio manual de 5 marchas, e o C3 First Edition 1.6 aspirado 16V da família EC5, com 113/120 cavalos e 15,4/15,7 kgfm com câmbios manual de 5 marchas e automático de 6 marchas. Produzidos no Brasil, os dois motores flexíveis reúnem baixo custo de manutenção e suavidade de funcionamento.

Em sua versão 1.0 Live de entrada, o novo C3 acelera de 0 a 100 km/h em 14,1 segundos com etanol. As médias de consumo são de até 9,3 km/l na cidade e 10 km/l na estrada com etanol. Quando abastecido com gasolina, as parciais são de 12,9 e 14,1 km/l, respectivamente. O C3 1.6 manual, por sua vez, precisa de 10 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h e as médias de consumo são de 7,8 km/l em ciclo urbano 9 km/l em percurso rodoviário com etanol ou 10,9 e 12,8 km/l, respectivamente, com gasolina.

Já o novo C3 1.6 automático topo de linha alcança 100 km/h em 10,4 segundos com etanol e as médias de consumo são de 7,2 km/l na cidade e 8,5 km/l na estrada com o combustível de origem vegetal ou 10,3 e 12,4 km/l, respectivamente, quando recebe gasolina.

Todo conjunto motriz somado a um ajuste de suspensão mais macio proporciona uma ótima dirigibilidade. Ao volante, a posição elevada de dirigir oferece rodar bastante confortável. Também tivemos oportunidade de constatar as qualidades do hatch que foi pensado para o consumidor brasileiro e sul-americano. Com 70% de nacionalização, ele inaugura variante da plataforma CMP e é o primeiro de uma família de três modelos desenvolvidos e fabricados na América do Sul.

Conforto

Com 3,98 metros de comprimento e 2,54 metros de entre-eixos, o Novo Citroën C3 é maior do que parece. Ele é um hatch alto e ostenta os melhores ângulos de ataque e saída do segmento ( 23º e 39º respectivamente). Esses números, aliados aos 18 cm de altura em relação ao solo, fazem a diferença. A cabine do novo C3 entrega muito conforto e uma posição de dirigir elevada, como em um SUV. Acomoda com conforto quatro adultos e muitas bagagens. Seu 1,60 metro de altura e 1,73 metro de largura, inclusive, estão entre os melhores do segmento. O motorista terá os principais comandos à mão, em um painel que une forma e função. Por isso mesmo, seus principais concorrentes são o Chevrolet Onix, Hyundai HB20, Renault Kwid, Fiat Argo e Fiat Mobi.

Visual

A dianteira traz os tradicionais chevrons duplos se prolongando até os faróis, que são divididos em dois andares. O elemento superior termina nas luzes diurnas de LED. O inferior “escorre” para baixo até a peça principal do conjunto ótico. A traseira se destaca com as lanternas retangulares e tampa do porta-malas recortada.

Nas laterais, destaque para as exclusivas barras de teto longitudinais, passando pelos vincos que saem das extremidades da carroceria. Arcos nos para-lamas agregam robustez ao visual e também protegem a carroceria. O Novo C3 pode receber os exclusivos Airbumps, elementos posicionados na parte inferior das portas capazes de proteger a carroceria e dar mais robustez ao modelo.

Sempre com 15 polegadas, as rodas com pneus de perfil alto (195/65) dão mais conforto sem comprometer a performance e segurança, com baixa rolagem de carroceria e estabilidade a qualquer velocidade. Tudo para que o efeito “tapete voador” criado e mantido pela Citroën continue no Novo C3.

O Novo C3 será oferecido em até cinco cores: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito e Azul Spring. O teto bitom estará disponível em duas cores — outra inovação no segmento —, podendo ser Branco Banquise ou Preto Perla Nera. Terá as revisões com preço fixo mais acessíveis do segmento, com o custo das três primeiras inspeções obrigatórias para os catálogos 1.0 somando R$ 1.436, enquanto, para o C3 1.6, o valor alcança R$ 1.579.

Preços e versões

Novo Citroën C3 Live 1.0 – R$ 68.990 - traz airbags duplos Controle de estabilidade Controle de tração Assistente de partida em rampa - Hill holder Monitoramento de pressão dos pneus Ar-condicionado Direção elétrica Vidros dianteiros elétricos Travas elétricas Indicador de trocas de marcha Rodas de 15” com calotas Luzes de condução diurna

Opcionais:

Pintura metálica – R$ 1.300,00

Protection Pack (Frisos laterais e protetor de cárter) – R$ 900

Novo Citroën C3 Live Pack 1.0 - R$ 74.990: Todos os equipamentos da Live +: Citroën Connect 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio Conector USB dianteiro Volante com comandos do sistema de som e bluetooth Chave com telecomando Banco dianteiro com ajuste de altura Limpador e desembaçador elétrico traseiro Opcional: Protection Pack (Frisos laterais e protetor de cárter)

Novo Citroën C3 Feel 1.0 – R$ 78.990 - Todos os equipamentos da Live Pack +: Vidros traseiros elétricos Alarme Perimétrico Conectores USB traseiros (x2) Luzes diurnas de leds Rodas de liga-leve de 15” Painel interno com faixa azul metálica Barras longitudinais no teto Volante com ajuste de altura Chevron cromado Maçanetas na cor da carroceria

Opcionais:

Pintura metálica – R$ 1.300

Teto bitom – R$ 1.300

Comfort Pack (sensor e câmera de ré) – R$ 1.400

Protection Pack (Frisos laterais e protetor de cárter) – R$ 900

Novo Citroën C3 Feel 1.6 16V- R$ 86.990 - Todos os equipamentos da Feel 1.0 +: Motor 1.6 16V de até 120 cv 9/10

Opcionais:

Pintura metálica – R$ 1.300

Teto bitom – R$ 1.300

Comfort Pack (sensor e câmera de ré) – R$ 1.400

Protection Pack (Frisos laterais e protetor de cárter) – R$ 900

Novo Citroën C3 Feel Pack 1.6 16V Automático – 93.990 - Todos os equipamentos da Feel 1.6+: Câmbio automático de seis marchas com opção de trocas sequenciais Modo Eco Rodas de liga-leve de 15” diamantadas Câmera de ré Volante revestido com couro

Opcionais:

Pintura metálica – R$ 1.300

Teto bitom – R$ 1.300

Comfort Pack (sensor e câmera de ré) – R$ 1.400

Protection Pack (Frisos laterais e protetor de cárter) – R$ 900

Novo Citroën C3 1.0 First Edition – R$ 83.990: Todos os equipamentos da Feel 1.0+: Faróis de neblina Pintura bitom Barras de teto na cor Alu Shadow Airbumps laterais Moldura embelezadora do farol de neblina Tapetes exclusivos Badges “First Edition” nas laterais e tampa do porta-malas Novo Citroën C3 1.6 16V Automático First Edition - Itens de série: Todos os equipamentos da Feel Pack+: Pintura bitom Barras de teto na cor Alu Shadow Airbumps laterais Moldura embelezadora do farol de neblina Tapetes exclusivos Badges “First Edition” nas laterais e tampa do porta-malas

Novo Citroën C3 1.6 16V Automático First Edition – R$ 97.990 : Todos os equipamentos da Feel Pack+: Pintura bitom Barras de teto na cor Alu Shadow Airbumps laterais Moldura embelezadora do farol de neblina 10/10 Tapetes exclusivos Badges “First Edition” nas laterais e tampa do porta-malas.