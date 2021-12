A Fiat lançou nesta sexta-feira (3) a linha 2022 do Fiorino com novidades. Líder absurdo com 92,3% de participação em seu segmento, o furgão compacto ganhou novo design externo, interior totalmente renovado, mais itens de série e motor até 11,8% mais econômico com gasolina e 8,3% com etanol. Segundo a Fiat, o 1.4 Evo flex atende as normas L7 (equivalentes à Euro 6). O modelo, que tem versão única, batizada de Endurance 1.4, tem preço sugerido de R$ 99.900.

Produzido em Betim (MG), o novo Fiat Fiorino 2022 ganhou controles de estabilidade e tração de série, assistente de partida em rampa e sinal de freio de emergência. ‘A expectativa da Fiat é aumentar as vendas do modelo em 10%, acompanhando a previsão de desempenho do que deve crescer entre 10% e 12% em 2022. Impulsionado, sobretudo, pela alta demanda gerada pelo comércio eletrônico”, afirmou o diretor da Fiat para a América Latina, Herlander Zola. Questionado sobre versões com motores híbrido e elétrico para o furgão, o executivo afirmou, sem dar detalhes, que a eletrificação está nos planos da montadora

Motor

O novo Fiat Fiorino 2022 é equipado com o motor 1.4 EVO Flex. Para melhorar o consumo e reduzir as emissões de poluentes, a Fiat reduziu um pouco a potência, que caiu de 88 para 86 cv com etanol e de 85 para 84 cv com gasolina. Agora, conforme a montadora, a potência máxima é entregue um pouco mais tarde, a 6.000 rpm (antes era 5.750). O torque também caiu: passou de 12,3 para 12,2 mkgf com etanol e de 12,2 para 11,6 mkgf com gasolina.

Conforme a Fiat, o câmbio manual de cinco marchas também recebeu ajustes. Ou seja, a segunda e a terceira marchas ficaram mais curtas. Dessa forma, reduzem a necessidade de constantes trocas em subidas e para retomar velocidade. Isso também garante mais agilidade no trânsito urbano. A quinta marcha ficou 5% mais longa, reduzindo a rotação do motor em velocidades de cruzeiro. Ou seja, há redução de consumo e do ruído na cabine. Por sua vez, o encurtamento de 14% na marcha à ré facilita as manobras em ladeiras, por exemplo.

O novo Fiat Fiorino 2022 pode carregar 650 kg. A suspensão traseira ganhou novo eixo rígido com mola parabólica em posição longitudinal, o mesmo sistema utilizado na nova geração da picape Strada.

Design

No visual, há novos faróis, mais afilados e com máscara negra, que são contornados pelos para-choques, para-lamas e capô, que foram redesenhados. Também há protetores nas laterais para evitar pequenas avarias no dia a dia. A grade frontal traz olLogo Script FIAT e é complementada pelo Fiat Flag no canto inferior. As palhetas da Nova Fiorino são do tipo flat-blade, que permite uma melhor limpeza do vidro ao mesmo tempo em que gera menor ruído aerodinâmico.

Na cabine, o painel foi completamente reformulado. Agora, traz saídas de ar-condicionado retangulares, inclui computador de bordo com seis funções. Bem como conta-giros e hodômetro parcial digital. Por sua vez, o volante tem regulagem de altura de série. Além disso, há 13 compartimentos que somam 18,3 litros de capacidade. Segundo a Fiat, esse volume é 10% maior que no modelo anterior. Entre eles está o exclusivo espaço para máquina de cartão na porta, além da área acima do porta-luvas iluminado e nos novos painéis de portas.

O novo Fiorino também vem de série com direção hidráulica, ar-condicionado, banco do motorista com regulagem de altura, vidros e travas elétricas, chave com telecomando, predisposição para som, protetor de cárter, alarme e faróis de neblina. Os bancos ganharam materiais mais duráveis. Além disso, há novos painéis de portas, melhorando o apoio para motorista e passageiros de qualquer estatura. De acordo com a Fiat, o novo ar-condicionado pode resfriar a cabine em até 6º C após 15 minutos do início do acionamento. Assim, ficou 18% mais eficiente, informa a fabricante.

