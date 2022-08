Sete anos após estrear o HR-V no Brasil, a Honda lançou o New-HRV 2023, a terceira geração do SUV, que está mais elegante, moderno, espaçoso e conectado. O que já era bom ficou ainda melhor. Testamos a versão EXL Honda Sensing que está à venda por R$ 149.900 nas concessionárias da marca juntamente com a EX (R$ 142.500), ambas equipadas com o motor 1.5 flex aspirado. As configurações Advance (R$ 176.800) e Touring (R$ 184.500), que trazem o inédito motor 1.5 turbo Flex, estarão disponíveis a partir de outubro no mercado. Seus principais concorrentes são Volkswagen T-Cross Comfortline, Hyundai Creta Platinum e Jeep Renegade Longitude.

Em quase 200 quilômetros de trechos urbano e de rodovias, o New HR-V EXL, equipado com o motor 1.5 litro flex aspirado , apresentou bom desempenho e se mostrou um modelo suave de conduzir, silencioso e muito econômico. Dotado de injeção direta de combustível, o motor entrega potência máxima de 126 cavalos a 6.200 rpm, tanto com etanol como gasolina. O torque máximo é de 15,8 kgfm a 4.600 rpm (etanol) e 15,5 kgfm a 4.600 rpm (gasolina).

Destaque para a sintonia perfeita do motor 1.5 aspirado com o câmbio CVT de sete marchas, que oferece também a opção dos paddle shifts no volante (equipamento exclusivo das versões EXL, Advance e Touring). Outras boas novidades na transmissão CVT são os sistemas EBBD, que reduzem para uma marcha simulada mais baixa em situações como frenagens e descidas, ajudando a poupar os discos de freio e aumentar a segurança.

Tudo isso contribui para economia no consumo de combustível. Abastecido com gasolina, o New Honda EXL fez uma média de 13,7 km/l quando considerados os dois trechos. De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), o New HR-V com o motor 1.5 aspirado têm consumo na cidade de 8,8/12,7 km/l (etanol/gasolina) e, na estrada, de 9,8/13,9 km/l.

A experiência de condução se tornou ainda melhor com os ajustes feitos pela Honda no sistema de suspensão que garantem conforto de rodagem, com maciez e estabilidade. Acrescenta-se ainda o sistema de direção que, agora, “ataca a curva conforme o esperado”, e oferece resposta mais direta, proporcionando melhor dirigibilidade. É importante destacar que este conjunto trabalhou em silêncio, proporcionando também menor ruído de rodagem, com reflexo, é claro, no interior do New HR-V.

Visual

No design, destaque para a grade. As versões EX e EXL têm grade com filetes horizontais, enquanto na Advance e na Touring ela tem formato de colmeia. Todas elas estão em sintonia com os faróis Full LED, que são de série nas quatro versões. Na Touring, possuem acabamento cromado na moldura interna do bloco do facho alto, enquanto nas versões EX, EXL e Advance, a moldura é preta. Traz ainda espelho retrovisor eletrocrômico.

Na traseira, todas as versões têm lanternas fumê com LED nas luzes de posição e freio. Elas são unidas por uma barra horizontal de LED que também cumpre a função de luz de posição e, exclusivamente na Touring, tem acabamento fumê. Para melhora da visibilidade e segurança, os retrovisores externos foram deslocados para as portas - antes eram fixados junto à base das colunas A. Todas versões também contam com rodas de aro de 17 polegadas produzidas em alumínio, com três opções de design.

Interior

Na cabine, a visibilidade foi aprimorada, com a elevação do ponto de visão do motorista em 10 mm, na comparação com a geração anterior. Destaque também para os materiais de alta qualidade. A versão EXL traz bancos revestidos em tecido, enquanto na Advance e na Touring são de couro, nas quais o banco do motorista é elétrico e conta com sistema de estabilização corporal.

Para o conforto dos passageiros, o espaço longitudinal para as pernas dos ocupantes do banco traseiro cresceu 35 mm, mesmo ganho notado no espaço para os pés. Adicionalmente, o encosto ganhou dois graus adicionais de reclinação. Quem viaja atrás tem nas portas o mesmo acabamento em couro sintético da dianteira, além de porta-revistas com espaço para o celular e carregadores de celular iluminados e saídas de ar em todas as versões.

O painel de instrumentos é digital, TFT de 4,2 polegadas nas duas primeiras versões, e 7 polegadas nas outras duas, enquanto a central multimídia touchscreen é de 8 polegadas, com Android Auto e Apple Car Play sem-fio. O posicionamento dos dois facilita visualizar todas as informações relativas ao funcionamento do veículo, navegação e demais sistemas sem risco para a segurança. O sistema de ar-condicionado digital traz um novo tipo de difusores, que permitem aos ocupantes escolher entre o fluxo normal de ar e um fluxo disperso. Outra evolução na climatização do New HR-V é a presença do difusor duplo no console central que atende os passageiros do banco traseiro. O volante é revestido em couro e vem com paddle shifts para troca de marchas.

Outra novidade do New HR-V é a abertura do porta-malas, que tem capacidade de 354 litros, sem o uso das mãos, disponível na versão Touring. Além disso, o porta-malas também tem a função Walk Away Close, inédita na Honda, que permite a operação sem o uso das mãos também na hora de retirar objetos grandes ou pesados.

Segurança

O modelo traz o Honda Sensing de série em todas as suas versões. É um pacote de tecnologias de segurança e assistência ao motorista que se baseia em imagens captadas por uma câmera de longo alcance e de visão grande angular (cerca de 100º) e de um microprocessador de imagem de alta capacidade. Além de seis airbags, ele oferece controle de cruzeiro, sistema de frenagem para mitigação de colisão para motor, bikes, pedestres e carros.

Traz ainda ACC com para-e-anda, sistema de assistência de permanência em faixa, sistema para mitigação de evasão de pista, câmera de ré, monitor de ponto cego por câmera, indicador de distância de carro à frente e ajuste automático de farol. Contudo, não oferece alerta de tráfego cruzado traseiro.