Lider de vendas no segmento de carros de passeio e comemorando 10 anos de seu lançamento, o Hyundai HB20 2023 chega com visual atualizado, novos conteúdos de segurança e tecnologia inéditos na categoria, melhor acabamento e recursos de conectividade do sistema Hyundai Bluelink. Com preços que partem de R$ 76.690 e chegam a R$ 114.390 na configuração topo de linha, o hatch é oferecido em sete versões.

Para manter a liderança entre os carros de passeio, o novo Hyundai HB20 2023 traz novo visual mais retilíneo e geométrico, aumentando a percepção de tamanho do carro, que teve seu comprimento aumentado em 75 milímetros, sendo 50 milímetros no balanço dianteiro e 25 milímetros no balanço traseiro. A dianteira foi completamente atualizada, com nova grade frontal bipartida, faróis retangulares com DLR halógeno de série e as setas foram posicionadas próximas aos faróis de neblina. Na configuração topo de linha, a Platinum Plus, o DLR vem em LED.

O modelo ganhou novos para-choques, que agora abrigam as luzes de seta; para-lamas e capô mais horizontais e lanternas. Nas laterais, a única novidade são as novas rodas de 16 polegadas diamantadas na versão mais cara. As demais configurações são oferecidas com rodas aro 15. Na traseira, o modelo traz novas lanternas interligadas, mas apenas as extremidades são iluminadas. O recorte da tampa do porta-malas também mudou. A traseira do novo Hyundai HB20 foi reestilizada e também cresceu. Ela tem agora lanternas integradas que cruzam o carro de lado a lado, em linha com outros modelos recentes da Hyundai, como os novos Tucson e Elantra.

De série, todas as versões do HB20 oferecem seis airbags (frontais, laterais e cortina), controle de estabilidade eletrônico e tração, sinalização de frenagem de emergência e assistente de partida em rampa. A versão Platinum Plus ainda inclui assistente de tráfego cruzado. Sensor de ponto cego, detector de fadiga e farol alto adaptativo também são itens exclusivos da versão mais cara.

Interior

Na cabine, o interior traz uma combinação de cores predominantemente escuras, que remete a um ambiente tecnológico e esportivo. Exclusivamente para o HB20 Platinum Plus, os bancos contam com uma mistura de couro e tecido pretos com outros elementos revestidos em couro (volante, manopla, apoio de braço no console central e acabamento das portas).

A central multimídia com tela de 8 polegadas agora oferece conexão para Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Para a versão Platinum Plus, o ar-condicionado digital torna-se automático, com três níveis de intensidade. O novo Supervision Cluster, disponível na versão Platinum, é um painel de instrumentos totalmente digital, colorido e interativo, que disponibiliza três opções de cor de fundo

Motorização

O HB20 2023 é equipado com motor 1.0 aspirado de 80cv e 10,2 kgfm de torque e câmbio manual de cinco marchas nas versões Sense, Comfort e Limited. Nas configurações Comfort, Platinum e Platinum Plus, o motor é 1.0 turbo de 120 cv e 17,5 kgfm de torque, com transmissão manual ou automática, ambas de seis marchas. A novidade na mecânica fica por conta do novo sistema start/stop, que desliga o motor quando o carro para no semáforo e evita gastos desnecessários com combustível. Um alento em tempos de alta nos preços.

Para as cores da carroceria, são seis tons de pinturas: Branco Atlas e Preto Ebony, para cores sólidas, Prata Brisk, Prata Sand e Cinza Silk, nas pinturas metálicas, e o tom perolizado Sapphire Blue, que era exclusivo do HB20 sedã e agora passa a estar disponível também no hatch.

Preços e versões

Hyundai HB20 Sense 1.0 MT5 – R$ 76.690

Hyundai HB20 Comfort 1.0 MT5 – R$ 79.990

Hyundai HB20 Comfort 1.0 turbo MT6 – R$ 93.790

Hyundai HB20 Comfort 1.0 turbo AT6 – R$ 99.390

Hyundai HB20 Limited 1.0 MT5 – R$ 85.490

Hyundai HB20 Platinum 1.0 turbo AT6 – R$ 105.390

Hyundai HB20 Platinum Plus 1.0 turbo AT6 – R$ 114.390