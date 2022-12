O Novo Hyundai HB20, que é líder de vendas entre carros de passeio, ganha edição especial que será oferecida em quatro diferentes versões – nas carrocerias hatch e sedã, com motor 1.0l aspirado e câmbio manual ou 1.0l T-GDi e câmbio automático. O modelo, que já está disponível nas concessionárias, chega com novidades tanto na parte externa quanto interna, principalmente na lista de equipamentos de conforto e conveniência.

O Novo Hyundai HB20 Edição Especial está posicionado acima da versão Limited, para os veículos equipados com câmbio manual, e acima da configuração Comfort, quando com câmbio automático. Com motor 1.0 de aspiração natural e câmbio manual de cinco marchas, o HB20 Edição Especial tem preço sugerido de R$ 86.990 (hatch) e de R$ 93.890 (sedã). Já com o 1.0 turbo e câmbio automático de seis marchas, os valores passam para R$ 104.390 (hatch) e R$ 111.690 (sedã).

No design do Novo Hyundai HB20 Edição Especial, os destaques ficam por conta dos faróis com projetor e DRL em LED, o painel de instrumentos digital e interativo Supervision Cluster e a chave presencial Smart Key. Os modelos hatch e sedã serão oferecidos nas cores sólidas Preto Onix e Branco Atlas, nas metálicas Prata Sand, Prata Brisk e Cinza Silk, e na perolizada Azul Sapphire.

Nas versões turbo, estão incluídos o sistema de partida remota do motor pela chave e, no caso do sedã, a funcionalidade Smart Trunk, que permite a abertura do porta-malas por aproximação. Alerta de presença no banco traseiro, vidros elétricos com função one touch, volante com regulagem de altura e profundidade e iluminação no porta-luvas completam a lista de itens adicionados.

