Previsto para chegar em outubro ao mercado, o novo Hyundai HB20S já está à venda nas concessionárias da marca em cinco versões com preços que variam de R$ 85.990 para a versão Comfort com motor 1.0 de três cilindros aspirado de 80 cv e câmbio manual de cinco marchas, até R$ 120.990 para a topo de linha Plantinum Plus, com motor 1.0 turbo de 120 cv e transmissão automática de seis velocidades.

Apresentado no começo de julho, junto com a variante hatchback, o sedã traz a mesma renovação de design, mais conteúdos de segurança e tecnologia, maiores dimensões e itens exclusivos. Também ganhou mais equipamentos como painel de instrumentos digital, abertura do porta-malas por aproximação, opções exclusivas de cores internas em tons de cinza, além de design diferenciado para rodas diamantadas de 16 polegadas.

No design, a dianteira é a mesma do HB20 hatch, com a grade dupla. A passagem de ar maior fica no para-choque e tem um formato hexagonal, enquanto a superior é retangular e vai até os faróis. O conjunto ótico traz iluminação diurna de série (com lâmpadas halógenas), adotando LED nas versões mais caras. As luzes de seta foram movidas para as laterais do para-choque, logo ao lado da grade inferior.

Chama atenção o visual da traseira do HB20S, que traz lanternas unidas por uma barra iluminada por completo, ao contrário do que acontece com a configuração hatchback. Tampa do porta-malas e para-choque traseiro também foram redesenhados.

No interior, a versão topo de linha Platinum Plus traz central multimídia com tela de 8 polegadas com conexão para Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabo, computador de bordo com tela colorida e carregador de celular por indução). Completam a lista o ar-condicionado digital, seis airbags (frontais, laterais e de cortina), controles de estabilidade e tração, alerta de frenagem de emergência, assistente de partida em rampa, assistente de tráfego cruzado traseiro, monitoramento do ponto cego, detector de fadiga e farol alto adaptativo. Ainda em relação ao hatch, os bancos de couro recebem estofamento de cor cinza.

A Hyundai também realizou mudanças no tamanho, aumentando o comprimento em 65 milímetros para medir 4.325 mm, ampliando o balanço dianteiro em 50 mm e o traseiro em 15 mm. Segue com 2.530 mm de entre-eixos, 1.720 mm de largura e 1.470 mm de altura. O porta-malas está maior do que 475 litros do que o modelo anterior, mas a Hyundai não divulgou a nova capacidade.

Preços e versões

Comfort 1.0 manual - R$ 85.890

Limited 1.0 manual - R$ 91.390

Comfort 1.0 turbo automático - R$ 105.290

Platinum 1.0 turbo automático - R$ 111.790

Platinum Plus 1.0 turbo automático - R$ 120.990