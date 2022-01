O novo Mercedes-Benz Classe C já está à venda nas concessionárias da marca no País. Em sua sexta-geração, o modelo chega mais futurista nas versões C 200 AMG Line, por R$ 349.900, e C 300 AMG Line, por R$ 399.900, ambas trazem visual com proposta mais esportiva, muita tecnologia embarcada e são equipadas com o motor de 4 cilindros eletrificado (sistema híbrido leve) de até 258 cavalos A expectativa é de que o modelo vai responder por 25% a 30% das vendas da marca em 2022.

No visual, além da grade de diamante em dimensões maiores e com design estrela em cromado, o novo Classe C traz faróis com formato angular e luzes em LED na versão C 200, enquanto a versão C 300 conta com o novo sistema Digital Light. Para reforçar a aparência esportiva, as rodas de 18 e 19 polegadas diamantadas tem designs modernos e também possuem funções de auxílio aerodinâmico. As novas lanternas traseiras, que lembram a atual geração da Classe S, têm pela primeira vez um design de duas partes, com as funções de luz divididas entre a lateral e a tampa do porta-malas.

Três novas opções de pinturas exterior - azul espectral, prata de high tech e branco brilhante - foram adicionados à gama de nove cores disponíveis. O modelo C 300 AMG Line ainda disponibiliza três cores especiais “designo” sem custo adicional: vermelho hyacinth metálica, branco opalite brilhante, cinza selenita magno (fosca).

Construído sobre a plataforma MRA, o novo Mercedes Classe C tem agora com 4,75 metros de comprimento, 6,5 cm maior em relação à geração anterior. Além disso, a nova geração também está 1 cm mais larga (1,82 m) e baixa (1,43 m). A distância entre-eixos cresceu 2,5 cm e passou a contar com 2,86 m. De acordo com a Mercedes, as novas medidas trazem mais espaço para os ocupantes, sobretudo na área das pernas e ombros. O porta-malas tem capacidade para 455 litros.

Interior

O interior é futurista e luxuoso. Destaque para duas telas: a do painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas com sete opções de personalização e a da central multimídia de 11,9 polegadas, que fica na posição vertical, é sensível ao toque e traz a versão mais recente do sistema MBUX com a assistente virtual da Mercedes-Benz e comando de voz mais inteligente. A multimídia também traz conexão sem fio (via Bluetooth) com as plataformas Android Auto e Apple CarPlay. Dessa forma, o equipamento se conecta facilmente aos smartphones. Há ainda um novo carregador por indução, mas não tem internet a bordo.

A aparência de ambas as telas pode ser individualizada com três estilos (Sutilmente, Esportivo e Classic), e apresenta três modos de exibição (Navegação, Assistência e Serviço). No Brasil, o novo Mercedes Classe C também é equipado de série com bancos esportivos, iluminação ambiente, teto solar panorâmico

Motorização

A sexta geração do Mercedes Classe C é equipada com dois motores de 4 cilindros a gasolina, ambos eletrificados com o sistema híbrido leve. Eles contam com o sistema EQ Boost que adiciona um gerador de partida elétrico de 48V. A versão de entrada C 200 AMG Line traz o motor 1.5 turbo de 204 cv de potência e 20,4 mkgf. Já a topo de linha C 300 AMG Line conta com um motor 2.0 turbo de 258 cv e 30,6 mkgf. O sistema EQ Boost fornece até 27 cv e 20,4 mkgf extras ao sedã alemão, além de contribuir para a economia de combustível. O câmbio é sempre automático de 9 marchas e a tração é traseira.

O modelo também traz nova suspensão, que foi configurada para oferecer mais dinamismo, com um novo eixo de quatro braços na frente e um eixo multibraços na parte traseira, montado em um chassi auxiliar. A nova suspensão fornece a base para um alto nível de conforto, baixo ruído, manuseio ágil e diversão ao dirigir.

Preços e versões

C 200 AMG Line ( R$ 349.900)

Principais equipamentos de série: fechamento da tampa do porta-malas; Keyless-Go;função partida sem chaves; pacote estacionamento com câmera de ré; assistente de estacionamento com Parktronic; alarme antifurto e proteção Urban Guard; pacote de iluminação interior, luz de projeção do logo e soleira iluminada; assistente de distância ativa Distronic; assistente ativo de manutenção de faixa; pacote assistente ativo de manutenção de faixa; assistente de ponto cego; proteção de pedestres; assentos dianteiros revestidos em artico, esportivos, elétricos (inclui lombar) e memória; MBUX;Carregamento sem fio para aparelhos celulares; integração para smartphones sem fio (Apple CarPlay/Android Auto);aom esportivo do motor através dos alto-falantes; teto solar panorâmico; retrovisores externos rebatíveis eletricamente e função antiofuscante; ar-Condicionado Thermatic; faróis full led com faróis altos adaptativos.

C 300 AMG Line (R$ 399.900)

Todos os equipamentos adicionais da versão C 200 e mais: assentos dianteiros revestidos em couro; faróis Digital Light; head-up display; ar condicionado Thermotronic de 4 zonas com painel traseiro; MBUX com Navegação e realidade aumentada; câmera de estacionamento 360°; pacote night de acabamento exterior; pacote Driving Assistance; assistente ativo de direção e suporte para manobras evasivas.