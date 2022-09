A linha 2023 do Novo Nissan Kicks chega ao mercado com nova versão, equipamentos e cor. Modelo mais vendido da linha da marca no mercado brasileiro e fabricado no Complexo Industrial Nissan, em Resende (RJ), o Kicks tem preços a partir de R$ 110.990 , justamente para versão Active CVT, que deixa de ser oferecida exclusivamente para o segmento de pessoas com deficiência (PcD) e se torna também a opção de entrada da linha. A topo de linha Exclusive CVT Pack Tech é oferecida por R$ 145.990.

A versão Advance passa a contar com novo console central e apoio de braço redesenhado que traz duas entradas USB tipo A (uma dentro e outra voltada para o banco traseiro) e que tem 25% a mais de capacidade. A Advance Pack Plus, equipada com bancos com revestimento sintético, ganha retrovisor interno eletrocrômico.

A opção topo de linha Exclusive conta com o mesmo novo apoio de braço, além de maçanetas na cor do carro. A Exclusive Pack Tech traz de série agora carregador para celular por indução, além do conjunto avançado de dispositivos que forma o Nissan Safety Shield. Composto por diferentes tecnologias de segurança que monitoram, protegem e respondem, ajuda o carro e o motorista a monitorar o movimento no entorno, responder a ações inesperadas (como a aproximação desatenta a um veículo à frente) e a proteger (frenagem de emergência e segurança passiva).

Todas as versões agora também trazem o novo logotipo da Nissan NEXT na grade dianteira, tampa do porta-malas, miolo do volante e centro das rodas. O catálogo do crossover volta contar com a opção de cor Cinza Grafite com teto preto, disponível para a opção Exclusive

O modelo é equipado com o motor 1.6 16V, também fabricado em Resende (RJ). Ele desenvolve 113 cavalos de potência e 15,3 kgfm de torque quando abastecido com etanol e 110 cavalos e 15,2 kgfm com gasolina.

Versões e preços

Active CVT - R$ 110.990

Active CVT com central multimídia - R$ 112.990

Sense CVT - R$ 120.990

Advance CVT - R$ 129.990

Advance CVT Pack Plus - R$ 131.990

Exclusive CVT - R$ 143.490

Exclusive CVT Pack Tech - R$ 145.490