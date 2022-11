A segunda edição da série especial limitada XPlay, do Novo Nissan Kicks, que terá apenas mil unidades, todas numeradas, chega às concessionárias da marca japonesa esta semana. O modelo, produzido exclusivamente no Complexo Industrial da Nissan em Resende, no estado do Rio de Janeiro, tem preço sugerido de R$ 137.490

A série chega com uma nova e inédita combinação de cores, cinza com teto vermelho, que não está disponível para a linha de produção regular do Novo Nissan Kicks. Como na primeira edição, a assinatura do nome do XPlay está nas soleiras das portas, acima da placa na tampa do porta-malas e nos bancos dianteiros. No teto, destaque para o aerofólio com estilo esportivo e preto desenhado especificamente para a versão. Os diferenciais da parte traseira são complementados com adesivos na parte superior das colunas C.

Ainda no exterior, foi aplicado acabamento em vermelho nos retrovisores. E, como a Nissan costuma fazer em suas edições limitadas, a numeração da unidade fica indicada em uma espécie de "favo", também na cor vermelha, na grade dianteira.

Outras exclusividades do Novo Nissan Kicks XPlay estão no interior. São vários detalhes de acabamento em vermelho, em lugares como as saídas de ar, a base do volante e as costuras duplas do painel, do apoio de braço e dos bancos com acabamento sintético em preto e cinza.

Entre os equipamentos de série, a versão vem com carregador sem fio para celular, rodas aro 17 com acabamento em preto brilhante. O novo logotipo da marca Nissan também está na edição limitada.

Equipamentos

A lista de itens de fábrica é ampla e traz equipamentos da linha do crossover da Nissan. No interior, há itens como: multimídia de oito polegadas com tela sensível ao toque; chave presencial inteligente I-Key; botão de partida do motor; painel de instrumentos com display de sete polegadas em alta definição de imagens; bancos dianteiros com tecnologia gravidade zero e comandos no volante de áudio, do telefone e do piloto automático.

Traz ainda abertura e fechamento das portas e fechamento dos vidros por controle remoto; acendimento inteligente dos faróis; direção elétrica; faróis dianteiros com sistema Follow me Home; para-sol com espelhos para motorista e passageiro; porta-malas com iluminação interna; espelho retrovisor eletrocrômico; entre outros.

Para reforçar a segurança, o Novo Nissan Kicks XPlay vem com seis airbags; alerta de cinto de segurança destravado (frontal e traseiros); controles de tração e Estabilidade - (VDC - Vehicle Dynamic Control); luzes de condução diurna (DTRL); sistema Isofix para cadeiras de crianças; freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA); sistema inteligente de Partida em Rampa (HSA); travamento central automático das portas e do porta-malas com o veículo em movimento, além de muitos outros equipamentos.

