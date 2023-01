A Volkswagen apresentou o Polo GTS 2023, a versão esportiva do seu hatch, que está à venda por R$ 145.790. A nova dianteira, inspirada no novo Polo GTI europeu, é o destaque. Com a tecnologia IQ.Light, os faróis LED Matrix recebem dois canhões de luz, DRL (Daytime Running Lights) duplo e a conhecida linha de luz na grade, assim como a tecnologia presente no SUV Taos.

Nos novos para-choques, o emblema GTS na grade superior acompanha o detalhe vermelho que cruza a dianteira de ponta a ponta, característica tradicional da linha GTS, já presente no Passat GTS Pointer de 1983. Na parte inferior, a tomada de ar agora conta iluminação auxiliar em LED e novo desenho mais agressivo, em estilo de colmeia.

Na traseira, os novos para-choques recebem um difusor mais imponente, com detalhe pintado na cor do carro e saída dupla de escapamento. O emblema GTS está centralizado, abaixo do novo logo da Volkswagen. As lanternas possuem assinatura exclusiva em LED para a versão esportiva.

Completando o exterior, o GTS traz aerofólio esportivo exclusivo, retrovisores em preto piano e rodas de 18 polegadas pretas com acabamento diamantado. É oferecido em cinco cores à disposição: as sólidas Preto Ninja e Branco Cristal; as metálicas Cinza Platinum e Prata Sirius; e a especial Vermelho Sunset.

Interior

Por dentro, o Polo GTS ganha novo volante e manopla de câmbio. Passa a contar com carregador de celular por indução e entradas USB-C (duas na frente e duas para o banco traseiro). Traz costuras em vermelho no painel revestido de couro e bancos exclusivos, com logotipo GTS, ar-condicionado digital Climatronic Touch. A multimídia VW Play tem 10,1” e nova interface em vermelho. O painel de instrumentos 100% digital tem 10,25”.

Segue com quatro airbags, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré, sensores de chuva e crepuscular, detector de fadiga, partida por botão, farol alto automático e bloqueio eletrônico de diferencial.

Motor e pneus

O Novo Polo GTS é equipado com o: motor 250 TSI 1.4 turbo de 150 cv de potência e 250 Nm de torque acoplado a uma transmissão automática de 6 marchas. As trocas podem ser manuais pela borboleta do volante ou pela alavanca do câmbio. O propulsor completa o 0 a 100 km/h em 8,3 segundos e alcança os 206 km/h.

Com pneus de medida 205/45 R18, a dianteira recebe discos ventilados de 276 mm e, na traseira, discos sólidos de 230 mm. Exclusivo no segmento, o GTS, assim como toda a linha do Novo Polo, possui sistema BSW, que atua reduzindo automaticamente a película de água nos discos dianteiros em dias de chuva, permitindo melhor desempenho de frenagem em piso molhado.