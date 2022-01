A Renault apresentou nesta quinta-feira (20) o Kwid 2023, que chega com visual renovado e moderno, além de novidades tecnológicas, atualização mecânica e novos equipamentos, principalmente de segurança. É a primeira reeestilização desde o lançamento do subcompacto, em 2017.

As mudanças tornam o Kwid 2023 o carro mais barato do Brasil, com os preços partindo de R$ 59.890 na versão Zen, desbancando o Fiat Mobi Like de R$ 61.990. A versão Intense é oferecida por R$ 64.190, enquanto a Outsider sai por R$ 67.690.

A configuração Life foi retirada de linha. Outra novidade anunciada pelo presidente da Renault, Ricardo Gondo, foi a chegada ainda este ano do Kwid na versão E-TECH, que terá um motor elétrico específico desenvolvido para as condições brasileiras.

A nova identidade visual do Kwid 2023 é destacada na dianteira que traz novo para-choque mais encorpado, luzes diurnas (DRL) em LED em todas as versões - inéditas na categoria -, faróis de parábola dupla na parte inferior, grade frontal esculpida com inserções cromadas ou cinza, dependendo da versão, e parte inferior do para-choque na cor preta reforçando as características SUV.

Na traseira, as novidades são o para-choque e as lanternas em LED. Na linha 2023, o consumidor passa a ter a opção de teto bíton na versão Intense, e rodas de liga leve diamantadas de série nas versões Intense com teto bíton e Outsider.

O Kwid estreia a carroceria azul Iron nas versões Intense (com ou sem pintura bíton) e Outsider, além de continuar a oferecer as cores vermelho Fogo, branco Glacier, prata Étoile e preto Nacré,

Interior

No interior, o painel de instrumentos agora tem mostradores em LED. Todo o painel central tem novo acabamento, com detalhes cromados e na cor preta brilhante ou cinza Cassiopée, dependendo da versão, nos aeradores das saídas de ar, na moldura do novo sistema multimídia Media Evolution, nas portas e na manopla do câmbio. A versão Outsider ganha ainda acabamento exclusivo na cor verde Citron nas costuras dos bancos e da coifa do câmbio.

Para facilitar a vida a bordo, a nova central multimídia Media Evolution traz mais tecnologia e conectividade ao condutor. Com uma nova tela maior, agora de 8”, capacitiva e com interface simples e intuitiva, a central oferece espelhamento para celulares com Android Auto e Apple CarPlay, permitindo usar, por exemplo, Spotify, Waze e Whatsapp na tela do multimídia, e botão “push to talk”, além do sistema Driving eco2, que detecta o modo de condução do motorista e fornece dicas facilmente aplicáveis que podem resultar em uma economia de combustível de até 20%. Outras novidades são o indicador de temperatura externa e o comando de áudio satélite na coluna de direção.

O Kwid se destaca pela altura do solo (185 mm) e os ângulos de entrada (24,1°) e de saída (41,7°), ficaram ainda maiores. O veículo tem ainda o maior espaço interno e o maior porta-malas da categoria (290 litros), que aumenta para até 1.100 litros com banco rebatível. Com 2.423 mm de entre-eixos, quem senta no banco traseiro, por exemplo, tem o maior espaço para os joelhos do segmento.

Consumo

O novo Kwid está 5% mais econômico no ciclo urbano com etanol no tanque, registrando 10,8 km/l, e 3% mais econômico com gasolina, fazendo 15,3 km/l, segundo o Inmetro. Na estrada, faz 15,7 km/l com gasolina e 11 km/l com etanol. Para tanto, a Renault adotou o sistema Start&Stop e outras tecnologias como o sistema ESM (Energy Smart Management) de regeneração de energia, o sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), além de pneus verdes, que têm 20% a menos de resistência de rolagem, reduzindo também a emissão de CO2.

Além de mais econômico, o motor tem um desempenho ainda melhor. O propulsor 1.0 SCe (Smart Control Efficiency), com três cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas (DOHC) e bloco em alumínio, agora rende 71 cv de potência com etanol no tanque e 68 cv com gasolina a 5.500 rpm. O torque também teve melhoria, passando a 10,0 kgfm com etanol e 9,4 kgfm com gasolina, garantindo uma dirigibilidade ágil, boas acelerações e retomadas. A direção elétrica é de série em todas as versões e, além de facilitar as manobras, também ajuda a reduzir o consumo e as emissões, já que exige menos o motor do que os sistemas hidráulicos.

Segurança

O Kwid, que desde o seu lançamento é uma referência em segurança no segmento por trazer de série em todas as versões quatro airbags (dois frontais e dois laterais), agora oferece também controle eletrônico de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampas (HSA) e aviso de cintos de segurança não afivelados para todos os ocupantes do banco traseiro. Modelo também traz duas fixações Isofix para cadeirinhas infantis, item fundamental para a segurança das crianças.

O Kwid 2023 oferece uma nova linha de acessórios. São vários kits que incluem itens como rodas de liga leve, câmera de ré, sensor de estacionamento, aerofólio, frisos nas portas, moldura da lanterna traseira, bolsa organizadora e cadeira para carregar animais, entre outros.

Lançado em julho de 2017, o Kwid tem 277.368 unidades emplacadas até dezembro de 2021, trazendo novos clientes para a Renault e também um perfil mais jovem em todas as regiões do país.

Preços e versões

Renault Kwid Zen (R$ 59.890) : direção elétrica, ar-condicionado, 4 airbags, rádio com USB e Bluetooth, travas elétricas, vidros dianteiros elétricos, luzes diurnas em LEDs, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, start-stop, monitoramento de pressão dos pneus, painel de instrumentos em LEDs e computador de bordo, abertura interna do porta-malas, rodas de 14" com calotas;

- Renault Kwid Intense (R$ 64.190): Zen + maçanetas na cor do carro, calotas de 14" em duas cores, retrovisores elétricos, chave canivete, sistema multimídia com tela de 8" e espelhamento via Apple CarPlay e Android Auto, lanternas traseiras em LEDs, câmera de ré, comando de som na coluna de direção. Opcional, teto bitom e rodas de liga-leve de 14";

- Renault Kwid Outsider (R$ 67.690): Intense + barras no teto, skid plate frontal e traseiro, rodas de 14" diamantadas, molduras laterais, interior com detalhes em verde.