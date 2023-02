A Volkswagen lançou o Novo Virtus 2023, que chegará ao mercado brasileiro renovado, com visual reestilizado, mais equipado, confortável, sofisticado e com mudanças na motorização. Outra novidade é a inédita versão Exclusive, com proposta mais refinada. Além de tudo isso, a boa notícia é que o sedã está mais barato que o modelo anterior.

O novo Volkswagen Virtus 2023 estará à venda nas concessionárias a partir de 9 de março em cinco versões: 170 TSI (manual e automática), Comfortline 200 TSI e Highline 200 TSI, enquanto a topo de linha Exclusive 250 TSI chegará no início de maio. Os preços do sedã variam entre R$ 103.990 e R$ 144.990, ou seja, valores menores que os das versões anteriores - Comfortline, Highline e GTS – comercializadas entre R$ 122.210 a R$ 149.020.

Referência na categoria de sedãs com o Santana, Passat e Jetta que marcaram a indústria nacional e, atualmente, com GLI e Virtus, a Volkswagen surpreendeu com o Novo Virtus, ao oferecer uma extensa lista de itens de série para todas as versões. Além disso, o sedã ficou maior, ganhando 79 mm extras no comprimento total. Isso por conta das mudanças realizadas nos para-choques.

A dianteira, que é totalmente nova, recebeu os inéditos faróis full-LED com luzes diurnas de LED em todas as versões. A nova grade frontal tem dois frisos cromados. O novo capô tem perfil mais alto. Há ainda faróis de neblina nas extremidades que ficam posicionados na vertical. O para-choque traz uma entrada de ar maior na porção central com acabamento preto, que ganha contornos em preto brilhante e frisos cromados nas versões mais caras.

A traseira também traz lanternas em LED com nova assinatura que invade a tampa do porta-malas. O emblema, com nome do modelo, aparece centralizado e acompanhando o novo logo da marca. O destaque fica para a parte inferior, que recebe friso cromado na versão Highline, além de refletores. O sedã também recebeu o novo logotipo da Volkswagen.

Leia também:

- Jeep Gladiator 2023 ganha proteção extra na caçamba

- Toyota RAV4 2023 chega ao Brasil mais equipado

Todas as versões receberam rodas renovadas, especialmente a versão Highline, com acabamento diamantado de 17 polegadas. A pintura especial Azul Biscay é novidade na paleta de cores, acompanhando as outras quatro opções disponíveis: Branco Cristal, Cinza Platinum, Preto Ninja e Prata Sirius

Interior

Mantendo a tradição de conforto do sedã, o painel recebeu revestimentos com costuras duplas, assim como os acabamentos de porta. Os bancos são totalmente novos, em couro a partir da versão Comfortline, e com detalhes na cor Marrom Mocca na topo de linha Highline. O volante multifuncional tem mesmo acabamento, mas na cor preta; por fim, a manopla de câmbio tem detalhe iluminado, assim como os SUVs T-Cross e Taos.

A central multimídia VW Play, de 10,1 polegadas, o painel de instrumentos 100% digital de 10,25 polegadas, e o ar-condicionado Climatronic Touch compõe a ilha digital do Novo Virtus. De série em todas as versões, o sedã ganhou carregador de celular por indução e duas entradas USB-C.

Os passageiros do banco traseiro ficam livres para ocupar os 960 mm de espaço para as pernas e os 952 mm de espaço para cabeça. E contam também com saída de ar-condicionado e outras duas entradas USB-C. Atrás dos bancos são 521 litros de capacidade (VDA) no porta-malas, o maior do segmento.

Segurança

Para 2023, o Novo Virtus teve seu pacote de assistências ao motorista incrementado. O ACC (Controle de Cruzeiro Adaptativo) e AEB (Frenagem Autônoma de Emergência) são funções de série em todas as versões com câmbio automático, acompanhados da Função Frenagem de Manobra, seis airbags, Detector de Fadiga.

Ganhou o Sistema de Frenagem Pós-Colisão, XDS+, exclusivo da VW que utiliza as pinças de freio dianteiras para oferecer mais aderência em curvas, controlando a entrega de potência, e o BSW, função que atua reduzindo automaticamente a película de água nos discos dianteiros em dias de chuva, permitindo melhor desempenho de frenagem em piso molhado.

Motorização

Debaixo do capô, o novo Virtus terá três opções de motorização: 1.0 turbo 170 TSI de até 116 cv e 16,5 kgfm de torque para as versões 170 TSI manual de 5 marchas e 170 TSI automática de 6 velocidades; 1.0 turbo 200 TSI de até 128 cv e 20,4 kgfm com transmissão automática de 6 marchas para as versões Comfortline e Highline e o 1.4 turbo 250 TSI, este exclusivo para o Virtus Exclusive e que entrega até 150 cv e 25,5 kgfm, também com caixa automática de 6 posições.

Para todas as versões, será oferecido o Pacote Black, que estará disponível nas concessionárias. O kit inclui rodas exclusivas e capa de retrovisor em preto piano, tapetes de borracha, spoiler na tampa traseira, pedaleiras em alumínio, adesivos nas soleiras e capa para chave. Segundo a VW, o Virtus oferece o menor valor da cesta de peças no segmento e o menor preço na cotação do seguro, isso por conta da parceria da marca com a Porto Seguro.

Virtus Exclusive

Inspirado no sedã clássico da VW de 1990, o Santana EX, a nova versão Exclusive, que será vendida a partir de maio por R$ 144.990 chega para assumir o posto de mais completa e sofisticada da história do Virtus. A soma do design exclusivo, à tecnologia e ao desempenho do motor 250 TSI faz do Exclusive um carro versátil. “Todas as características de um sedã sofisticado levados por um motor com desempenho de um esportivo, com quatro modos de condução à disposição :Eco, Normal, Sport e Individual”, frisa a montadora.

O design da versão é exclusivo, recebe para-choques inéditos com frisos em cinza e o emblema Exclusive na grade dianteira, que acompanham as capas de retrovisor na mesma cor. Nas laterais, as rodas são de 18 polegadas com acabamento escurecido e o emblema Exclusive conecta o para-lama com a porta dianteira. Por fim, a traseira completa a roupagem minimalista e sofistica, com emblemas pintados em preto piano. Os bancos em couro trazem costura e design únicos, que acompanham as costuras duplas por todas as peças de couro da cabine: painel dianteiro, portas dianteiras, volante e apoio de braço no console central. O emblema Exclusive aparece gravado no acabamento em couro ao lado da saída de ar-condicionado do passageiro e nos encostos de banco.

Preços e equipamentos

Virtus 170 TSI MT5 (R$ 103.990): Traz painel de instrumentos digital com tela de 8”, faróis e lanternas de LED, 6 airbags, assistente de partida em rampas, rodas de alumínio aro 15” com pneus 195/65, controle de pressão dos pneus, carregador do celular por indução, volante multifuncional regulável, piloto automático, controles de estabilidade e tração, vidros dianteiros e traseiros elétricos, retrovisores elétricos com função tilt down no lado direito, sensor de estacionamento, sistema de som Composition Touch com tela de 6,5” e 4 alto-falantes, e frenagem automática pós-colisão.

Virtus 170 TSI AT6 (R$ 112.990): Além dos equipamentos do 170 TSI manual, traz câmbio automático de 6 marchas, piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, sistema start-stop, saídas de ar traseira, descansa braço central, 2 entradas USB topo C na traseira e volante revestido em couro.

Virtus Comfortline 200 TSI AT6 (R$ 121.990): Motor 200TSI, itens da versão 170TSI AT e mais rodas de alumínio aro 16 com pneus 250/55, ar-condicionado digital Climatronic Touch, chave presencial para acesso e partida, botão de partida do motor, bancos e painéis das portas em couro, câmera de ré, faróis de neblina em LED, 6 alto-falantes e discos de freio traseiros. Opcional: multimídia VW Play com tela de 10,1”.

Virtus Highline 200 TSI AT6 (R$ 130.030): Além dos equipamentos do Comfortline, traz rodas de liga-leve de 17 polegadas com pneus 205/50, painel de instrumentos digital com tela de 10,25”, multimídia VW Play, limpadores do para-brisa com acionamento automático, retrovisores eletricamente rebatíveis, painel com revestimento em vinil, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, faróis com acendimento automático com função “Coming/leaving home”, função frenagem de manobra e detector de fadiga. A VW oferece ainda as 3 primeiras revisões grátis.

Virtus Exclusive 250 TSI AT6 (R$ 144.990): Motor 250TSI e itens da Highline, mais rodas de liga-leve de 18 polegadas com pneus 205/45, seletor de modo de condução, spoiler traseiro e acabamento exclusivo.