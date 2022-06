A linha 2023 do Peugeot 2008 chega com duas novas versões e novidades no exterior, no pacote de itens de série de segurança e conforto, para todas as versões. O modelo passa a contar com a nova cor "Cinza Artense", tampa traseira black-out com lettering Peugeot, além do inédito teto pintado em black diamond os retrovisores em preto com detalhes cromados.

As duas novas versões chegam para agregar as atualizações da gama 2008, junto às versões Allure e Griffe THP. A série Style chega para o modelo com opções de motorização 1.6 Flex AT6 a partir de R$106.990 e 1.6 THP Turbo Flex AT6 a partir de R$119.990, com elementos exclusivos. Já a configuração de entrada Allure é oferecida por R$ 99.990 e a Style, por R$ 106.990. Os preços são exclusivos de lançamento através do canal e-commerce, por tempo indeterminado.

O SUV conta agora com câmera de ré, cruise control, volante multifuncional e lanternas traseiras em LED entre os itens de série, a partir da versão Style. Ofereceu ainda teto panorâmico, central multimídia All-In-One compatível com Apple Car Play e Android Auto, além do i-Cockpit único da Peugeot e proposta de condução intuitiva, graças ao Grip Control que se adapta ao funcionamento do veículo em todos os tipos de terreno.

Em seu exterior, o Peugeot 2008 Style, em ambas motorizações, traz exclusivo jogo de rodas de liga leve 16” com pintura Noir Onxy, nova grade com Dark Chrome, máscara negra nos faróis e novas lanternas traseiras em LED que trazem um ar mais elegante ao modelo.

Por dentro, destaque para o i-Cockpit, volante de diâmetro reduzido (sport drive), multifuncional, em couro, posto de direção elevado que agrupa todas as funções no eixo do olhar do condutor permitindo uma maior concentração no trajeto e multimídia touchscreen que agrupa de forma intuitiva todas as funções de conforto. Além dos novos bancos revestidos com detalhes em couro, nova cor interna em dark grafite e ar condicionado automático digital bi-zone com três modos de operação compõe demais destaques internos dos modelos.

A versão topo de gama da família 2008, denominada Griffe, apresentar banco inteiros em couro, teto panorâmico, 6 airbags (2 dianteiros, 2 laterais e 2 de cortina), além da nova cor interna dark titanium. O exterior traz grade preta com acabamento cromado, enquanto o perfil traseiro agora ostenta um novo emblema “THP”.

Sob do capô, o SUV da Peugeot está o motor flex 1.6 acompanhado do câmbio automático sequencial de 6 marchas que entrega 120 cv com etanol e 113 cv com gasolina. Já as versões com motores turbo THP alcançam 173 cv com etanol e 165 cv com gasolina. As motorizações contam ainda com modo de condução ECO, ideal para ser utilizado no trânsito intenso com a função de economizar combustível, e modo Sport, desenvolvido para obter respostas mais rápidas e potentes do motor.

Todas as versões incorporam uma nova alternativa de cor, a "Cinza Artense". Adicionado à paleta já disponível para o modelo, totalizam seis opções de cores, sendo elas: Vermelho Rubi, Branco Banquise (sólido) ou Nacré (perolizado), Cinza Artense, Preto Perla Nera e Cinza Grafitto. E a partir de agora, uma combinação de dois tons com o novo teto preto, além de todas as versões receberem atualização incorporada a nova tampa traseira. O logotipo Peugeot destacao perfil traseiro, juntamente com os novos faróis com DRL em LED.