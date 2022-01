O Porsche Taycan Turbo representa o futuro do mercado automotivo, especialmente no segmento de esportivos, cada vez mais próximo. Por quase R$ 1 milhão, você tem um cupê de quatro portas com dois motores elétricos que, combinados, entregam até 625 cavalos de potência (460 kW) e absurdo torque (de 107,1 kgfm!), capazes de levar o carro de 0 a 100 Km/h em apenas 3,6 segundos. De 0 a 200 km/h em 10,6 segundos. A velocidade máxima é limitada a 260 km/h. A convite da Eurobike e da Porsche, o blog Sobre Rodas testou o modelo no trajeto de Goiânia a Pirenópolis. Confira as nossas principais impressões.

O que mais impressiona é o abundante torque praticamente instantâneo do esportivo elétrico, o que obriga o motorista a redefinir a sua tocada. Por exemplo: numa ultrapassagem de caminhão em pista simples, aquele um segundo que você espera a resposta do carro ao pisar fundo no acelerador não existe no Taycan. Aqui ela é imediata e a aceleração contínua. Nas primeiras vezes, assusta mesmo. Depois você aprende a domar melhor o carro e a respeitar os seus limites. A partir daí, as ultrapassagens ficam, digamos, deliciosas.

O Taycan Turbo se comportou com um verdadeiro superesportivo, não apenas pela velocidade ou grande capacidade de frenagem, mas também pela sua dinâmica.Oferece estabilidade muito acima da média, com a sua tração integral, suspensão pneumática e eixo traseiro direcional, além de uma infinidade de auxílios eletrônicos. Não quer dizer que seja desconfortável. Embora seja firme quando necessário, não cansa quando usado em percursos mais longos. Quatro adultos a bordo viajam sem desconforto. Pelo contrário.

O esportivo elétrico não é pequeno. Tem 4,96 metros de comprimento e 1,96 metros de largura, tamanho similar ao de um SUV médio. São medidas que garantem bom espaço interno para quatro adultos, ainda com os bancos esportivos em couro de alta qualidade, com aquecimento e regulagem individual da temperatura do ar-condicionado. Já a altura é de apenas 1,37 m.

O interior é um show à parte, pelo acabamento de luxo e pela tecnologia embarcada. Tem tela de alta definição para a central multimídia, ar-condicionado e demais controles e combinações de performance e conforto do veículo. O painel de instrumentos é totalmente digital, mantendo os três círculos principais e dois pontos adicionais nas laterais, tradicionais da Porsche clássicos. A chave presencial, além de suas funções normais, possibilita ligar o veículo fora dele. A capacidade de bagagem é limitada, por culpa dos motores elétricos. São dois porta-malas, sendo o dianteiro de até 84 litros e o traseiro 366 litros, mas este ainda ocupado pelo estepe, item obrigatório no Brasil. É o suficiente para o dia-a-dia e viagens curtas.

A autonomia? Segundo a Porsche, o Taycan Turbo é capaz de percorrer pouco mais de 370 quilômetros com as baterias 100% carregadas. No nosso percurso, o painel indicava autonomia de quase 350 quilômetros, o suficiente para a viagem de 240 quilômetros (ida e volta). O problema é quando o percurso for mais longo. Se tiver sorte de encontrar um ponto de recarga rápida (algo muito raro no Brasil, ainda mais em rodovias), seu Taycan estará novamente 100% em menos de uma hora.

Se a recarga for em tomada convencional, isto pode demorar até 10 horas. Detalhe: a Porsche oferece todo o suporte para instalação de ponto de recarga rápida na residência do comprador do Taycan. De qualquer forma, essa limitação da autonomia e tempo da recarga das baterias exigem planejamento para viagens, mesmo as de curta distância.

Agora, a maior diferença notada no esportivo 100% elétrico da Porsche: o silêncio.Tanto, que às vezes você não sabe se ligou o Taycan. Na viagem, até por conta do excelente isolamento acústico, o máximo que se ouve é um zunido nas acelerações e o rolamento dos largos pneus no asfalto. Chega a dar sono. O carro tem até um sistema eletrônico que, acionado, imita o ronco de um motor da Porsche no interior. Não é a mesma coisa e ignoramos o recurso.

Chega a ser um problema? Claro que não. Muitos vão adorar o silêncio aliado à esportividade do Taycan Turbo, além do fato de ser motivo 100% a energia elétrica. Mas tem os puristas que gostam de ter todas as “sensações do carro”, como o ronco do motor e as trocas de marchas (que, a propósito, não existem no elétrico). O Taycan é um Porsche, para lá de divertido e confortável, seja numa pegada mais esportiva, no dia-a-dia ou para viagens. Desde que o dono não esqueça de recarregá-lo sempre que possível e não se importe com a falta daquele delicioso ronco do motor Porsche, dastrochas das marchas e dos estampidos do escapamento.