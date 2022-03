A Stellantis lançou nesta quinta-feira (24) a RAM 3500, que chega para assumir o posto de maior e mais luxuosa picape do Brasil. O modelo já está à venda nas 55 concessionárias da marca nas versões Laramie, por R$ 484.990,00, Laramie Night Edition, R$ 509.990, e a Limited Longhorn, configuração inédita no país e topo de linha da marca, por R$ 529.990. Importada do México, a Ram 3500 foca os clientes do agronegócio. Não tem pegada urbana, mas nada impede, é claro, de usá-la na cidade. Só pode ser dirigida por motoristas que têm carteira de habilitação categoria C.

A RAM 3500 é equipada com o motor 6.7 turbodiesel de seis cilindros em linha da Cummins, que entrega 377 cv a 2.800 rpm, a maior potência entre todas as picapes a diesel no Brasil (são 12 cv a mais do que na Ram 2500). Ainda mais impressionante é o torque de 1.150 Nm a 1.700 rpm, número recorde no segmento (e superior em 65 Nm ao da RAM 2500), colaborando para a Ram 3500 carregar até 1.752 kg e rebocar mais de 9 toneladas. Diferentemente da 2500, a Ram 3500 conta com o sistema SCR (Selective Catalytic Reduction), que utiliza o Arla 32 para tratar os gases de exaustão e reduzir a emissão de poluentes.

O câmbio é um automático de 6 marchas com alavanca na coluna de direção. Um de seus pontos altos é o solenóide de força variável (VFS) do conversor de torque, que tem a função de suavizar as trocas na passagem de R (ré) ou D (Drive) para a posição P (Park). Por meio de comandos eletrônicos no painel, o condutor escolhe entre os três modos de tração, 4x2, 4x4 ou 4x4 reduzida, e o diferencial traseiro é antideslizante.

Capacidade

A Nova RAM 3500 tem números inigualáveis quando se fala em carga e reboque. Além do motor Cummins e toda sua força, há outros fatores determinantes, como o chassi extremamente rígido, formado com 98,5% de aços de alta resistência e a suspensão exclusiva, com molas longitudinais. Dessa forma, a 3500 é capaz de transportar uma carga de até 1.752 kg e rebocar até 9.021 kg. Muito à frente de qualquer outra picape vendida no Brasil, até mesmo a RAM 2500, que pode carregar 1.088 kg e rebocar 7.861 kg (respectivamente 664 kg e 1.160 kg a menos). Toda essa capacidade é assistida com o limitador de marchas, controle eletrônico do freio do reboque, além do Diesel Exhaust Brake e função Tow/Haul.

Quando equipada com pré-disposição de fábrica para reboque na caçamba (propício para trailers do tipo quinta roda ou gooseneck, muito utilizado por clientes da Ram), outra exclusividade da 3500, o compartimento de carga tem capacidade de 1.628 litros, de longe a maior da categoria. Nesta configuração, a caçamba ainda conta com tomada interna de 115v e duas tomadas para trailer, de 7 e 12 pinos.

Sem essa preparação, a caçamba conta com as duas gavetas laterais RamBox, que são totalmente vedadas, podem ser trancadas e têm 122 litros de volume cada. Com os compartimentos laterais, são 1.280 litros de capacidade. Independente da configuração, a caçamba da Nova Ram 3500 possui revestimento especial, aplicado através de spray, além de iluminação a LED.

Os espelhos retrovisores externos são multifuncionais, com duas lentes com comandos elétricos independentes, antiembaçamento, luzes de posição, giro e de cortesia. Os espelhos podem ser colocados de forma vertical, para aumentar o campo de visão quando se está puxando um trailer.

Luxo

A Nova RAM 3500 Limited Longhorn exibe o máximo da sofisticação da marca. A cabine traz materiais nobres como couro Natura Plus e madeira legítima por todos os lados. O couro reveste os bancos, parte do volante, alavanca de câmbio, cobertura e a porção interior do painel, alças de acesso ao interior, apoio dos braços e o painel superior das portas e o apoio dos braços central, que também serve como tampa do enorme porta-objetos. Por sua vez, a madeira, em diferentes texturas, está presente em partes do volante, faixas nas portas, console central e detalhes do painel.

Destaque também para os acabamentos dourados com filigranas nos aros do velocímetro e do conta-giros, no painel e console central. Até os tapetes da 3500 Limited Longhorn são especiais, com o emblema da versão, desenhos em alto relevo com temática country e parte do tipo Berbere, que pode ser destacada para facilitar a limpeza. A inspiração western se vê também nas fivelas dos porta-revistas nas costas dos bancos dianteiros.

Por fora, a RAM 3500 Limited Longhorn se destaca por grade e rodas exclusivas e pela pintura two-tone (bicolor), com a parte superior da carroceria em Branco Pérola e com a porção inferior da cabine, arcos de roda, para-choques e detalhes das rodas em Marrom Walnut. Outra combinação existente apenas na versão de topo da RAM 3500 é Vermelho Delmonico (também perolizada) com os acabamentos cromados.

Tecnologia

O nível de recursos tecnológicos de série da RAM 3500 Limited Longhorn é mais um ponto alto. A começar pela dianteira, com os faróis Full LED Matrix direcionais, exclusivos no segmento de picapes. Há ainda outros itens de destaque (que também fazem parte da versão Laramie Night Edition) como: espelho retrovisor digital, pacote de assistências à condução (ADAS), com controle de cruzeiro adaptativo com parada, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma e assistente de permanência em faixa e sistema de som premium da Harman Kardon, com 17 alto-falantes e 1 subwoofer (na Laramie o áudio, também premium, é da Alpine, com 10 alto-falantes e 1 subwoofer).

Todas as versões contam com câmera 360°, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, além da exclusiva câmera de caçamba. Outro destaque desde a versão Laramie é a central multimídia Uconnect com tela de 12 polegadas (a maior da categoria) e conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay para dois smartphones e cancelamento ativo de ruídos externos.

Há aquecimento e ventilação dos assentos dianteiros (os laterais de trás também são aquecidos a partir da Laramie Night Edition) e aquecimento no volante. Os pedais possuem ajustes elétricos. Os bancos dianteiros têm ajustes elétricos de 10 posições, e duas memórias para o motorista. Completam a lista de equipamentos as 9 portas USB, sendo 4 do tipo C, espalhadas pelo console central, que também acomoda um notebook de até 15 polegadas, além de duas tomadas de 115V de padrão norte americano.

Em relação aos porta objetos, a Nova RAM 3500 conta com dois compartimentos no assoalho da segunda fileira de bancos, outro abaixo do assento da segunda fileira de bancos e uma plataforma, que pode ser aberta para transportar uma carga no interior da picape ou até mesmo dar lugar a um colchão.