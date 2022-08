A linha Ram acaba de crescer no Brasil. A Classic, quarta picape da marca, será vendida a partir de setembro nas versões Laramie e Laramie Night Edition. O preço será divulgado no dia 15 de setembro, mas deve ficar entre R$ 350 mil e R$ 380 mil para brigar com as picapes Toyota Hilux, Chevrolet S10, Ford Ranger e VW Amarok. Produzida no México, na fábrica de Saltillo, a nova picape vai se juntar aos modelos 1500, 2500 e 3500 já disponíveis no mercado brasileiro. Ela também pode ser dirigida por habilitados B.

No visual, a versão Laramie traz cromados na grade, logotipos, rodas, para-choques e retrovisores, bem como as cores disponíveis são Preto Diamond, Branco Bright, Azul Patriot, Granito Cristal e Vermelho Delmonico. Já a Laramie Night Edition tem essas partes pintadas de preto e os para-choques na cor da carroceria, que pode ser Vermelho Flame, Preto Diamond, Branco Bright e Granito Crystal. O revestimento interno é sempre preto e de couro com costuras brancas e com apliques prateados, dourados e imitando madeira.

O pacote de equipamentos traz o sistema multimídia com tela de 8,4" com Apple CarPlay e Android Auto (com fios), painel de instrumentos com a tela de 7" para computador a bordo, sistema de som assinado pela Alpine, direção elétrica, ar-condicionado de duas zonas, bancos elétricos com aquecimento, ar-condicionado de duas zonas, câmera de ré, chave presencial com partida remota, lanternas em LEDs, 6 airbags e assistente para reboque e estabilização do trailer.

Motor

A 500 Classic é equipada com o motor V8 Hemi, o conhecido 5.7 aspirado que entrega 400 cv a 5.600 rpm e torque de 56,7 kgfm a 3.950 rpm, o maior entre os modelos a gasolina no segmento e o mesmo da 1500 Rebel. O câmbio é automático de oito velocidades. A suspensão é independente nas quatro rodas, solução diferente da usada na maioria das picapes médias, que trazem eixo rígido na traseira. Ela tem 5,8 metros de comprimento, 3,5 metros de entreeixos, 2,01 metros de largura e 1,97 metro de altura.

Com 1.424 litros de capacidade volumétrica capacidade de carga de pouco menos de 500 quilos, a caçamba da Ram Classic só não é maior, no mercado brasileiro, que a da Ram 3500 Limited Longhorn (quando com preparação para reboques tipo quinta roda). Com revestimento protetor especial por toda a superfície, exclusivo das picapes Ram, e iluminação de LED na lateral e no alto (na terceira luz de freio), ela permite receber objetos grandes com facilidade. Do lado de fora, a preparação para o gancho de reboque é de fábrica. Detalhe importantíssimo, pois a Ram Classic pode rebocar até 3.534 kg, mais do que qualquer picape de outra marca no mercado.

Quanto aos modos de tração, a caixa de transferência da BorgWarner do tipo part-time tem as opções 4x2, 4x4 High e 4x4 Low (reduzida). O motorista controla tudo eletronicamente, por meio dos botões abaixo do seletor do câmbio, no painel de instrumentos. A picape possui também o modo Tow/Haul, que otimiza a troca de marchas ao rebocar um implemento ou levar muita carga.

Em relação à segurança, a Ram Classic traz 6 airbags (frontais, laterais e de cortina), assistente de partida em rampa (HSA), controles de tração e estabilidade e de mitigação de rolagem da carroceria, freios a disco nas quatro rodas com Brake Assist, que aproxima as pastilhas em caso de chuva, além do controle de oscilação de reboque (TSC), que impede que o implemento se desgoverne. Contudo, não conta com tecnologia ADAS.