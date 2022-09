A Renault anunciou nesta segunda-feira (5) que vai comercializar mais três modelos 100% elétricos no Brasil. A principal novidade é o Megane E-Tech, que estará acompanhado das versões elétricas do utilitário Kangoo e da van Master. Os três chegarão no primeiro semestre de 2023 e vão se juntar ao Kwid E-Tech 100% elétrico, que foi lançado oficialmente durante o E-Tech 100% electric days, um seminário de eletrificação e soluções de mobilidade, promovido pela Renault do Brasil, que começou nesta segunda-feira (5) e segue até quarta-feira (7), na Oca, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Mesmo tendo anunciado novos veículos elétricos da marca, o presidente da Renault do Brasil, Ricardo Gondo, admitiu que a montadora estuda a possibilidade de produzir híbridos movidos a etanol na fábrica brasileira, em São José dos Pinhais. Mas, a Renault ainda não tem planos para produzir elétricos no país.

Megane E-Tech

O Megane E-Tech, que deixou de ser um hatch e virou um SUV, é desenvolvido sobre a plataforma CMF-EV. É equipado com o novo motor que rende 220 cv (160 Kw) de potência e 30,6 kgfm de torque, além dos quatro níveis de frenagem regenerativa. Ele acelera de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos. A autonomia é de 450 km (WLTP) e em um carregador DC rápido é possível carregar 100 quilômetros em apenas oito minutos. Mais de 30 mil unidades do modelo já foram comercializadas na Europa.

O novo SUV tem 4,21 metros de comprimento, 1,78 m de largura, 1,50 m de altura e entre-eixos de 2,70 m. No porta-malas, cabem 440 litros. Por dentro, o Mégane E-Tech tem quadro de instrumentos 100% digital e multimídia vertical e por fora um design inovador com rodas 20’’ e farol de LED.

Kwid 100% elétrico

O Kwid E-Tech é vendido por R$ 146.990 e é um dos carros 100% elétricos mais baratos do país. O modelo é equipado com motor de 61 cv e 11,5 kgfm de torque. Um dos destaques do modelo é a facilidade para recarregar a bateria, que possui capacidade 26,8 kWh e que pode ser carregado até em uma tomada doméstica de 110 ou 220 volts. Para uma aceleração de 0 aos 50 km/h, são necessários apenas 4,1 segundos.

A autonomia do Kwid E-Tech no ciclo combinado é de 265 km e pode chegar a 298 km no uso exclusivamente urbano. Os dados seguem a norma SAE J1634 utilizada pelo Inmetro. Durante o período de pré-venda foram comercializadas 750 unidades.



Outra vantagem é a economia do quilômetro rodado, natural nos veículos elétricos, que no Kwid E-Tech é também resultado do peso de apenas 977 kg. Traduzindo em valores: considerando R$ 6,20 o preço médio da gasolina no Brasil, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), e o valor médio de 1kWh a R$ 0,66, o custo de um quilômetro rodado do Kwid E-Tech é de R$ 0,06. Esse mesmo quilômetro rodado custa R$ 0,41 em um veículo térmico equivalente.

Utilitários

A Kangoo Van E-Tech 100% elétrica é a nova geração da Kangoo, o veículo de carga elétrico mais vendido do mercado brasileiro. Ele inaugura a inovadora porta lateral Open Sésame, by Renault, que elimina a coluna B e permite um vão interno livre de até três metros. Possui uma capacidade de carga de até 4,3m³ e 800 kg. O motor tem 120 cv e a nova Kangoo Van E-Tech oferece uma autonomia de até 300 km em ciclo WLTP.

Já a Renault Master E-Tech 100% elétrica terá autonomia de 200 km (ciclo WLTP), com capacidade de carga de até 13 m³ e com zero emissão de poluentes no uso.