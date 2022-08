A Renault do Brasil passa a ofertar uma nova opção do Duster para seus clientes, a Intense com transmissão manual de cinco velocidades, por R$ 109.390 Ela chega com mais equipamentos de série, conectividade e versatilidade com o maior porta-malas da categoria com 475 litros de capacidade.

Em comparação com a versão Zen descontinuada, o Duster Intense 1.6 manual traz rodas de liga-leve de 16 polegadas, faróis de neblina, limitador de velocidade e controle de cruzeiro, câmera de ré com guias dinâmicas, sensores de estacionamento traseiro e multimídia Display Link de 8” com seis alto-falantes e conectividade sem fio com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

O SUV é equipado com o motor 1.6 SCe com potência máxima de 120 cv e do torque de 16,2 kgf. O propulsor traz duplo comando de válvulas variável na admissão, injetores posicionados no cabeçote que garantem alta eficiência e bom desempenho desde as baixas rotações.

Duster

Em 2020, o Duster passou por sua mudança mais profunda. Por fora, o SUV trouxe um design completamente novo, com linhas mais musculosas e desenho mais aerodinâmico, graças à redução do ângulo do para-brisa e aumento da sua linha de cintura. O interior passou por uma verdadeira revolução, com mais qualidade e melhor ergonomia.

Neste ano, o Duster recebeu uma importante novidade: a ampliação da gama de versões com a adoção do novo motor turbo TCe (Turbo Control Efficiency) 1.3 flex, combinado ao câmbio automático CVT Xtronic de oito marchas na versão Iconic, que entrega potência de 170 cv de 27,5 kgfm, maior torque do segmento de 27,5 kgfm.

Preços e versões

Duster Intense 1.6 manual: R$ 109.390,00

Duster Intense 1.6 CVT: R$ 118.590,00

Duster Iconic 1.6 CVT: R$ 126.790,00

Duster Iconic turbo 1.3 TCe CVT: R$ 141.290,00