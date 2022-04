O Renault Kwid é um sucesso de vendas desde o seu lançamento em 2017. Com a chegada da linha 2023 em janeiro deste ano, o carro mais econômico do Brasil ficou mais atraente em sua primeira reestilização. Ganhou novo e moderno visual, além de novidades tecnológicas, atualização mecânica e novos equipamentos, principalmente de segurança. Comercializado nas versões Zen (R$ 61.090), Intense R$ 65.190) e Outsider ( R$ 68.690) também é o carro mais barato do país. Caso o cliente opte por pintura metálica, terá de pagar mais R$ 1.500.

Todas trazem de série ar-condicionado, direção com assistência elétrica e quatro airbags (frontais e laterais). O pacote padrão de segurança também foi reforçado, com a adição de controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, sistema de monitoramento indireto da pressão dos pneus e alertas visuais e sonoros de não utilização do cinto de segurança para todos os ocupantes.

O Sobre Rodas testou a versão Outsider do Renault Kwid 2023, a mais completa da gama. O test-drive foi em trechos urbanos, nos quais o subcompacto mostra suas principais qualidades. Com apenas 3.680 mm de comprimento e 820 kg de peso em ordem de marcha, o Kwid é um carro ágil no trânsito e também seguro. Por isso, ele acaba se tornando um dos mais práticos de se usar em ambiente urbano, já que é muito fácil, por exemplo, manobrar e estacioná-lo.

A calibração da suspensão, combinada aos bons ângulos de entrada e saída e elevado vão livre do solo, permite que buracos, valetas e lombadas sejam enfrentados sem traumas. O pedal de freio apresenta boa resposta. O Kwid 2023 também se destaca pela altura do solo (185 mm). Os ângulos de entrada (24,1°) e de saída (41,7°), ficaram ainda maiores.

O veículo tem o maior espaço interno e o maior porta-malas da categoria (290 litros), que aumenta para até 1.100 litros com banco rebatível. Com 2.423 mm de entre-eixos, quem senta no banco traseiro, por exemplo, tem o maior espaço para os joelhos entre os concorrentes do segmento.

Econômico

A grande vantagem do Renault Kwid 2023 é a economia no consumo de combustível. O novo Kwid está 5% mais econômico no ciclo urbano com etanol no tanque, registrando 10,8 km/l, e 3% mais econômico com gasolina, fazendo 15,3 km/l, segundo o Inmetro. Na estrada, faz 15,7 km/l com gasolina e 11 km/l com etanol. Para tanto, a Renault adotou o sistema Start&Stop e outras tecnologias como o sistema ESM (Energy Smart Management) de regeneração de energia, o sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), além de pneus verdes, que têm 20% a menos de resistência de rolagem, reduzindo também a emissão de CO2.

Além de mais econômico, o motor tem um desempenho ainda melhor. O propulsor 1.0 SCe (Smart Control Efficiency), com três cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas (DOHC) e bloco em alumínio, rende 71 cv de potência com etanol e 68 cv com gasolina a 5.500 rpm. O torque passou a 10 kgfm com etanol e 9,4 kgfm com gasolina, sempre a 4.250 rpm, garantindo dirigibilidade ágil, boas acelerações e retomadas. A direção elétrica é de série em todas as versões e, além de facilitar as manobras, também ajuda a reduzir o consumo e as emissões, já que exige menos o motor do que os sistemas hidráulicos.

De acordo com a Renault, apesar do acréscimo de potência, a calibração do motor priorizou a eficiência energética. Para isso, além da substituição do antigo tanquinho auxiliar de gasolina pelo sistema de pré-aquecimento do etanol, o Kwid 2023 traz de série sistema stop-start em todas as versões. O modelo está adequado às novas normas do Proconve L7.

Design

No visual, destaque para a dianteira que traz novo para-choque mais encorpado, luzes diurnas (DRL) em LED em todas as versões - inéditas na categoria -, faróis de parábola dupla na parte inferior, grade frontal esculpida com inserções cromadas ou cinza, dependendo da versão, e parte inferior do para-choque na cor preta reforçando as características SUV.

Na traseira, o para-choque e as lanternas em LED deixaram o Kwid mais atraente. O consumidor tem a opção de teto bíton na versão Intense, e rodas de liga leve diamantadas de série nas versões Intense com teto bíton e Outsider. O Kwid estreou a carroceria azul Iron nas versões Intense (com ou sem pintura bíton) e Outsider, além de continuar a oferecer as cores vermelho Fogo, branco Glacier, prata Étoile e preto Nacré,

No interior, o painel de instrumentos tem mostradores em LED. Todo o painel central tem novo acabamento, com detalhes cromados e na cor preta brilhante ou cinza Cassiopée, dependendo da versão, nos aeradores das saídas de ar, na moldura do novo sistema multimídia Media Evolution, nas portas e na manopla do câmbio. A versão Outsider ganhou acabamento exclusivo na cor verde Citron nas costuras dos bancos e da coifa do câmbio.

Multimídia

Para facilitar a vida a bordo, a nova central multimídia Media Evolution oferece mais tecnologia e conectividade ao condutor. Com uma nova tela maior, de 8”, capacitiva e com interface simples e intuitiva, a central oferece espelhamento para celulares com Android Auto e Apple CarPlay, permitindo usar, por exemplo, Spotify, Waze e Whatsapp na tela do multimídia, e botão “push to talk”.

Também tem o sistema Driving eco2, que detecta o modo de condução do motorista e fornece dicas facilmente aplicáveis que podem resultar em uma economia de combustível de até 20%. Outras novidades são o indicador de temperatura externa e o comando de áudio satélite na coluna de direção.

Segurança

O Kwid já trazia de série em todas as versões quatro airbags (dois frontais e dois laterais). Na linha 2023, oferece também controle eletrônico de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampas (HSA) e aviso de cintos de segurança não afivelados para todos os ocupantes do banco traseiro. O modelo também traz duas fixações Isofix para cadeirinhas infantis, item fundamental para a segurança das crianças.