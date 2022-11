Não faltam opções no mercado para quem tem planos de comprar um carro 100% elétrico. Testamos o Renault Kwid E-Tech, que é o modelo do segmento mais barato do Brasil. Ele é vendido por R$ 146.990, mais em conta que os concorrentes Caoa Chery iCar (R$ 149.990) e JAC e JS1 (R$ 159.990). Vale a pena considerá-lo numa futura compra, não somente por ter o menor preço, mas pelo que entrega na sua proposta de ser um veículo elétrico acessível, econômico e

O Kwid E-Tech tem motorização 100% elétrica de 48 kW (equivalente a 65 cv) e 11,5 kgfm de torque), associada a uma bateria de 26,8 kWh, que fica alojada no assoalho e não rouba espaço interno. A autonomia no ciclo combinado é de 265 km (cidade e rodovia) e pode chegar a 298 km no uso exclusivamente urbano, desempenho mais do que suficiente para a jornada diária média nas grandes cidades. Os dados seguem a norma SAE J1634 utilizada pelo Inmetro.

Na ponta do lápis, tem ótima eficiência energética por quilômetro rodado. Ou seja, ele é até 8 vezes mais econômico que um modelo de mesmo porte equipado com motor à combustão, principalmente no uso urbano. Outra vantagem que ajuda na economia é o peso de apenas 977 kg. O custo de manutenção é menor, pois carros elétricos têm menos itens mecânicos e exigem menos visitas periódicas nas oficinas.

Carregamento

Um dos destaques do Kwid 100% elétrico é a facilidade para recarregar a bateria, que possui capacidade 26,8 kWh e o carro pode ser carregado até em uma tomada doméstica 20A aterrada, de 110 ou 220 volts, com duração de 8h57. A recarga também pode ser feita em Wallbox de corrente alternada (AC) de 7 kW, que vai demorar 2h54. Para carregar dos 15% até 80% da carga da bateria em DC são necessários 40 minutos

O Kwid E-Tech é recarregado por meio de um conector localizado atrás da grade frontal, na altura do logo. O destravamento do compartimento de recarga é feito por meio de um comando localizado internamente, sob o volante. Enquanto o Kwid E-Tech está carregando, o painel de bordo exibe o indicador de recarga e também mostra a autonomia disponível em quilômetros com o nível de carga atual.

Visual

O design é quase o mesmo das versões com motor a combustão, com destaque para as travessas no teto e elementos que deixam o estilo mais aventureiro. As mudanças incluem a grade dianteira que abre para cima e acomoda a porta de carregamento, além do emblema E-Kwid no meio da tampa traseira, bem como a faixa com o nome E-Tech estampando nas faixas laterais na parte inferior das portas.

O Kwid elétrico se destaca ainda pelas rodas com quatro furos, além de uma configuração de suspensão com amortecedores e molas específicos para lidar com o maior peso devido à presença do banco de baterias. O porta-malas tem capacidade para 290 litros de bagagens.

Interior

Por dentro, o padrão de acabamento é praticamente o mesmo das versões à combustão. Ou seja, revestimentos de plásticos duros, mas com uma qualidade melhor na montagem. Os bancos têm design exclusivo, O painel, principalmente o quadro de instrumentos, é exclusivo desta versão 100% elétrica e se destaca pelo velocímetro digital com números grandes, indicador do estado da bateria e um econômetro do lado esquerdo.

Tudo é bem legível e as principais informações para quem dirige um carro elétrico são de fácil leitura. Para zerar o hodômetro parcial ou navegar entre este ou os dados de consumo médio (em kW/100 km) ainda se faça uso de um botão no próprio mostrador.

No centro do painel fica a tela de 7 polegadas com o sistema multimídia Media Evolution, que oferece espelhamento por Apple CarPlay e Android Auto, Bluetooth, entradas USB e AUX, enquanto volante possui o botão “push to talk”, que ativa o reconhecimento de voz para ativar e comandar o assistente iOS ou Google do smartphone. O sistema de som tem dois alto-falantes. Há vidros elétricos nas quatro portas, porém o motorista só controla os das portas dianteiras.

O Kwid E-Tech é oferecido em única versão. Completo, o veículo traz seis airbags, controle eletrônico de estabilidade (ESP), freios ABS com BAS (Braking Assist System), assistente de partida em rampa (HSA), câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, sistema multimídia Media Evolution e direção elétrica, entre outros itens de segurança e conforto

Ao volante

O Kwid E-Tech é ágil e agradável de dirigir no trânsito urbano. A dirigibilidade é boa, a direção elétrica é leve e permite manobrar o modelo com facilidade. Para uma aceleração de 0 aos 50 km/h, são necessários apenas 4,1 segundos, enquanto partindo da imobilidade até os 100 km/h são 14,6 segundos.

Mesmo assim, a sensação é de estar acelerando um carro bem mais potente que os 65 cv e 11,5 kgfm disponíveis, principalmente até os 80 km/h. Também são pontos positivos a posição de dirigir alta e a boa visibilidade à frente e nas laterais. Os retrovisores externos oferecem bom campo de visão.

A motorização elétrica possibilita uma experiência de vida a bordo capaz de combinar conforto e performance. E isso é sentido pela pronta resposta da aceleração, ausência de ruído e a não necessidade de troca de marchas. A propósito, o seletor de marchas fica na base do console central. É um botão pequeno e com três posições possíveis: N (neutral), D (drive) e R (rear).

Outro ponto positivo é que a frenagem regenerativa permanente recupera energia a cada vez que se deixa de exercer pressão sobre o pedal do acelerador e, também, quando freia.

Nos buracos e lombadas, a suspensão cumpre seu papel auxiliada pela boa altura do solo. O Kwid elétrico tem saídas rápidas, força em subidas e agilidade mais que suficiente em todas as situações, inclusive nas trocas de faixa, sensação que aumenta por conta da direção que tem resposta bem rápida.

A autonomia da bateria pode ser otimizada por meio do modo de condução ECO acionado facilmente através de um botão no console central. Este modo limita a potência de 33 kW (em vez de 48kW), velocidade máxima a 100 km/h e torna a frenagem regenerativa mais atuante. Mas a velocidade máxima é de 130 km/h.