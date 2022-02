A nova linha do Renault Duster 2023 chega às concessionárias da marca equipada com o novo motor turbo TCe 1.3 turbo flex, o mesmo do Captur, e câmbio automático de oito marchas na versão topo de linha Iconic. Com isso, o SUV mais vendido da marca no país se torna ainda mais potente, veloz e econômico, graças à nova potência de 170 cv e ao maior torque do segmento de 27,5 kgfm.

Conforme a Renault, o novo Duster 1.3 TCe acelera de 0 a 100 km/h em 9,2 segundos e as retomadas ficaram até 36% mais rápidas, atingindo velocidade máxima de 190 km/h. O consumo de combustível, conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro (PBEV), é de 13,9 km/l (cidade) e 16,1 km/l (estrada) com gasolina e 9,9 km/l (urbano) e 1,7 km/l (rodoviário) quando abastecido com etanol. As demais versões continuam com o motor 1.6 aspirado

O SUV passa a ser oferecido em cinco versões: Zen (R$ 99.990), Zen 1.6 SCe CVT Xtronic (R$ 108.090), Intense 1.6 SCe CVT Xtronic (R$ 115.190), Iconic 1.6 SCe CVT Xtronic (R$ 122.090) e Iconic turbo TCe 1.3 CVT (R$ 135.590). O modelo tem dois pacotes de acessórios exclusivos, com instalação realizada diretamente na linha de montagem Renault - Tech e Outsider -, além de quatro kits exclusivos com mais de 26 acessórios.

O SUV, que passou por uma reestilização no início de 2020, também traz, como novidades para a linha 2023, a adoção de moldura frontal, retrovisores e barras de teto com acabamento em preto, nas versões Intense e Iconic. Além disso, as versões Iconic, 1.6 e turbo TCe 1.3 flex, passam a ter alargadores de roda e bancos com revestimento premium de série.

Na traseira, as lanternas verticais dão lugar a peças quadrangulares. O Duster tem faróis com a assinatura luminosa característica da gama Renault e luzes diurnas de LED em formato de “C”.

Internamente, traz como destaques a boa ergonomia, com um painel de instrumentos moderno e funcional e central multimídia Easy Link com tela capacitiva de 8” com Android Auto e Apple Carplay, e o novo sistema Multiview, que permite enxergar os quatro lados do veículo para auxiliar em situações off-road.

O cliente poderá escolher entre sete opções de cores: branco Glacier, prata Étoile, bege Dune, marrom Vison, vermelho Vivo, cinza Cassiopé e preto Nacré.

Versões e preços

Zen 1.6 SCe (R$ 99.990) – Barras de teto na cor preta, direção elétrica, ar-condicionado manual, faróis com assinatura LED, airbags dianteiros, ABS com AFU, ESP, HSA, cinto de segurança de três pontos em todas as posições, dois ISOFIX no banco traseiro, vidro elétrico nas quatro portas, Start&Stop, trava elétrica com fechamento automático (CAR), banco do motorista com regulagem de altura, luz de cortesia traseira, banco traseiro rebatível bipartido, alarme perimétrico, tomada 12V traseira, rodas de aço 16”, rádio 2DIN, quatro alto-falantes e chave canivete.

Opcionais: Multimídia Easy Link, faróis de neblina e rodas de liga leve 16”.

Zen 1.6 SCe CVT Xtronic (R$ 108.090) – Todos os itens da versão Zen + câmbio CVT Xtronic e ponteira do escapamento cromada.

Opcionais: Multimídia Easy Link, faróis de neblina, rodas de liga-leve 16”.

Intense 1.6 SCe CVT Xtronic (R$ 115.190) – Todos os itens da versão Zen CVT- X-Tronic + grade dianteira cromada, maçanetas na cor da carroceria, faróis de neblina, retrovisor externo em preto, rodas de liga leve 16”, vidros elétricos com função um toque, indicador de temperatura externa, luz de cortesia no porta-luvas e porta-malas, espelhos nos dois para-sóis, volante em couro, sistema multimídia Easy Link, sensor de estacionamento traseiro com câmera , ar-condicionado automático e controlador e limitador de velocidade.

Iconic 1.6 SCe CVT Xtronic (R$ 122.090) – Todos os itens da versão Intense - CVT Xtronic + sistema Multiview com quatro câmeras, alerta de ponto cego, sensor de luminosidade, partida a distância, chave cartão hands free, rodas de liga leve 17” diamantadas, alargadores de roda, bancos com revestimento premium e apoio de braço.

Iconic turbo TCe 1.3 CVT (R$ 135.590) – Todos os itens da versão Iconic - CVT Xtronic + motor turbo TCe (Turbo Control Efficiency) 1.3 flex e câmbio automático CVT Xtronic de oito marchas.