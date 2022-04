Com o objetivo de democratizar o carro elétrico no Brasil, a Renault lançou nesta quinta-feira (14) o Kwid E-Tech Electric, que chega como o carro elétrico mais barato do país. O modelo é oferecido em única versão por R$ 142.990 durante a pré-venda que se estenderá até julho, mas as entregas serão realizadas somente em agosto. Os pedidos tanto para a venda como na modalidade Renault on Demand (serviço de carro por assinatura) já podem ser feitos com sinal de R$ 999. O Kwid E-Tech vai se juntar aos outros veículos 100% elétricos da marca: Zoe E-Tech, Kangoo E-Tech Twizy. Ainda este ano serão lançados o Mégane E-Tech e Master E-Tech. Já são mais de 500 veículos elétricos da marca circulando no Brasil.

Com a motorização 100% elétrica de 48 kW (equivalente a 65 cv) associada a uma bateria de 26,8 kWh de íon-lítio, o Kwid E-Tech Eletric tem autonomia de 265 km em ciclo misto e 298 km em ciclo urbano, segundo a norma SAE J1634 utilizada pelo Inmetro. O modelo acelera de 0 a 50 km/h em 4,1 segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada a 130 km/h. Também conta com a função Eco, usando um sistema de regeneração de energia nas frenagens para manter a carga das baterias que, segundo a montadora, otimiza em até 9% o consumo de energia.

Conforme a Renault, por ser leve e compacto com peso de apenas 977 kg, o Kwid elétrico oferece maior economia do quilômetro rodado em relação a outros modelos. Traduzindo em valores: considerando R$ 7,30 o preço médio da gasolina, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), e o valor médio de 1kWh a R$ 0,66, o custo de um quilômetro rodado do Kwid E-Tech é de R$ 0,06. Esse mesmo quilômetro rodado custa R$ 0,48 em um veículo térmico equivalente.

Recarga

Outro destaque é a facilidade para recarregar a bateria. A recarga pode ser feita em tomada comum, em Wallbox de corrente alternada (AC) de 7 kW e em carregadores de corrente contínua (DC). Por exemplo, para carregar dos 15% até 80% da carga da bateria em DC são necessários 40 minutos, em um Wallbox de 7kW são 2h54 e em uma tomada doméstica de 220 volts são 9 horas.

O modelo é recarregado por meio de um conector localizado atrás da grade frontal, na altura do logo. O destravamento do compartimento de recarga é feito por meio de um comando localizado internamente, sob o volante. Enquanto o Kwid E-TECH está carregando, o painel de bordo exibe o indicador de recarga e também mostra a autonomia disponível em quilômetros com o nível de carga atual.

A Renault anunciou que por meio de parcerias com a WEG e Schneider, oferecerá aos compradores os carregadores Wall Box, que poderão ser adquiridos em toda a rede de concessionários.

Design e interior

No visual, destaque para o capô vincado, um grande para-choque, além de um conjunto óptico separado com luzes de circulação diurna (DRL) em LED que se prolongam até a grade fechando o conjunto visual. Marca registrada dos veículos elétricos, a grade frontal do Kwid E-Tech é inteiriça. Também tem a função de alojar a tampa de recarga cuja abertura é acionada através de um comando interno no painel no lado do motorista. A traseira é marcada por um robusto para-choque, que traz elementos como protetor (skid plate) pintado na cor prata e refletores integrados. A identidade E-Tech está presente nas faixas laterais e na tampa traseira com a inscrição E-TechElectric. O veículo estreia uma nova cor de carroceria, verde Noronha, exclusiva do modelo, e também estará disponível em branco Glacier Polar e prata Diamond.

Com um painel com detalhes em prata combinados com preto brilhante, a cabine é funcional. A alavanca de marchas é substituída por um comando rotativo cromado, com simples utilização em três posições: D (drive/marcha à frente), N (neutro/ponto morto) e R (ré). Os itens de série incluem a direção 100% elétrica com assistência variável, ar-condicionado, travamento centralizado das portas por botão, vidros elétricos dianteiros e traseiros, ajuste de altura dos faróis, limitador de velocidade (com acionamento no volante), sistema multimídia Media Evolution e regulagem elétrica dos retrovisores.

O sistema multimídia Media Evolution tem tela touchscreen de 7”, espelhamento de smartphone compatível com Apple CarPlay e Android Auto, Bluetooth, entradas USB e AUX. O volante traz o botão “push to talk”, que aciona o comando para reconhecimento de voz (via smartphone), permitindo ativar e comandar o assistente iOS ou Google do smartphone.. O porta-malas tem capacidade de carga de 290 litros. Se o banco traseiro for rebatido, chega a 1.100 litros

Equipamentos

O Kwid E-Tech traz seis airbags, controle eletrônico de estabilidade (ESP), freios ABS com BAS (Braking Assist System), assistente de partida em rampa (HSA), câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, sistema multimídia Media Evolution, direção elétrica, alerta de pressão de pneus, entre outros itens de segurança e conforto. Além disso, o Kwid E-TECH traz o sistema AVAS (Acoustic Vehicle Alert System) que emite um sinal sonoro de alerta aos pedestres até o veículo atingir 30 km/h, velocidade comum em áreas urbanas. Esse som é uma assinatura exclusiva a todos os modelos elétricos do Renault Group.

De acordo com a Renault, o valor das três revisões do Kwid E-Tech será metade dos praticados no Kwid térmico (R$ 1.474,12). Além disso, tem 3 anos de garantia e 8 anos ou 120 mil km.