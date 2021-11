A Renault lançou o Sandero S Edition , série especial que traz elementos visuais da versão esportiva R.S. 2.0 A novidade chega por R$ 76.790 e ficará posicionada abaixo da configuração GT Line que é vendida por R$ 79.690. O modelo é equipado com o motor SCe que rende até 82 cv de potência com etanol e 10,5 kgfm, acoplado ao câmbio manual de cinco marchas.

Na nova dianteira, o para-choque é inspirado na peça adotada no Sandero R.S. 2.0 com luzes de rodagem diurnas em LED posicionadas na parte inferior e moldura integrada, com acabamento em cinza. A parte inferior traz ainda a grade em colmeia – outra alusão ao esportivo R.S. 2.0 – enquanto a grade superior, horizontal, tem acabamento preto, com destaque ao logo Renault ao centro. Os faróis são escurecidos, com foco duplo, sendo os mesmos adotados no Sandero R.S. 2.0.

Na lateral, o S Edition traz rodas de 15 polegadas de aço, com calotas no tom prata e retrovisores que trazem capa com acabamento em black piano. Na traseira, a novidade fica por conta das lanternas escurecidas em LED que combinam com o estilo mais jovial desta série especial. Internamente, o modelo traz detalhes de acabamento em black piano e teto escuro. Os bancos são revestidos em tecido preto e trazem espumas espessas e regulagem de altura para o motorista

De série, o S Edition oferece diversos itens de conforto e conveniência, com ar-condicionado, direção com assistência eletro-hidráulica, vidros elétricos dianteiros com função “one touch”, travas de portas e abertura do porta-malas com acionamento elétrico, bem como sensores de estacionamento traseiros. Traz ainda quatro airbags (frontais e laterais), freios ABS, Isofix, ajustes de altura do banco e volante, computador de bordo, alarme e chave canivete.

Na conectividade, o modelo vem com o sistema Media Evolution, com quatro alto falantes. Esse sistema multimidia traz tecnologia Android Auto e Apple Carplay, permitindo usar Spotify, Waze, Google Maps (Android Auto) e áudios de Whatsapp na tela de sete polegadas “touchscreen” capacitiva.

O Sandero S Edition está disponível nas cores branco Glacier, prata Étoile, preto Nacré, vermelho Vivo e cinza Cassiopée.