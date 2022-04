As duas primeiras trazem o motor 1.6 SCe aspirado com 120 cv de potência e 16,2 kgfm de torque, com a nova transmissão manual de seis velocidades, enquanto a topo de gama Outsider estreia o motor turbo 1.3 TCe Flex, o mesmo adotado no Captur e Duster, com 170 cv e 27,5 kgfm de torque, acoplado ao câmbio CVT que simula oito marchas. Com gasolina, o consumo na estrada é de 11 km/l e na cidade de 10,5 km/l. Com etanol, o consumo é de 7,8 km/l no percurso rodoviário e 7,4 km/l no urbano. Ambos os motores possuem start-stop de série e o modo ECO de condução. Segundo a Renault, faz de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos.

Design e interior

No visual, recebeu novo parachoque dianteiro, novos apliques laterais (na versão Outsider), novas grade na dianteira, novas lanternas escurecidas e um escrito Oroch destacado na tampa na traseira. As rodas novas são diamantadas de 16". Outra novidade é a cor inédita, a cinza Lune, exclusiva para o modelo.

No interior, estão presentes elementos do Duster como as saídas e comandos de ar-condicionado, uma central multimídia de 8" elevada e o painel de instrumentos baseado no Captur, com a tela central para velocímetro e uma para o computador de bordo. O Duster também foi inspiração para os acabamentos das portas, maçanetas e tecidos. O volante e a chave canivete são os mesmos do Sandero. Não há partida por botão em nenhuma das versões

No pacote de conectividade, a novidade é central multimídia flutuante EasyLink, de oito polegadas, com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. A Oroch é o primeiro carro da Renault a receber o recurso, que será incorporado ao resto da linha nos próximos meses.

Suspensão

A suspensão e direção da Oroch 2023 foram recalibradas. Desde a versão Pro, a picape oferece controle de estabilidade (ESP), controle de tração (TCS), sistema anti-capotamento (RMI) e assistente de partida em rampas (HSA). Ela será oferecida apenas com airbags frontais.

A caçamba tem capacidade entre 650 kg (Intense e Outsider) e 680 kg (PRO), ou 683 litros. O ângulo de entrada é de 27,5º, saída de 22,4º e altura do solo de 212 mm.

Versões e preços

Renault Oroch PRO 1.6 MT6 2023 (R$ 105.800): ar-condicionado, direção eletro-hidráulica com regulagem de altura, travas e vidros dianteiros elétricos. Protetor de caçamba, pneus verdes de uso misto e alarme. Airbag duplo, freios ABS com BAS, Controle de Estabilidade (ESP), Controle de Tração (TCS), Sistema Anti-capotamento (RMI) e Assistente de Partida em Rampas (HSA).

Renault Oroch Intense 1.6 MT6 2023 (R$ 111.300):Todos da versão PRO, mais roda de liga leve de 16”, EasyLink de 8” com conexão sem fios, vidros e retrovisores elétricos, computador de bordo, sensor de ré, faróis de neblina, barras de teto funcionais, apoio de braço para o motorista, retrovisores e maçanetas em preto brilhante e para-choque na cor da carroceria.

Renault Oroch Outsider 1.3T CVT 2023 (R$ 137.100): Todos da versão Intense, mais ar-condicionado automático e digital, sensor crepuscular e de chuva, grade frontal com detalhes cromados, alargadores de para-lama, santantônio, capota marítima, câmera de ré, faróis de milha auxiliares, grade do vidro traseiro, bancos com revestimento premium e rodas de 16” diamantadas biton.