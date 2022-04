A S10 e o Trailblazer chegam à linha 2023 com novidades em conectividade. As versões High Country da picape e a Premier do SUV passam a contar com Spotify nativo além de um ano grátis de OnStar e Wi-Fi. O cliente ainda recebe o tag Sem Parar com 12 meses de mensalidade gratuita.

A Chevrolet lembra que a principal vantagem de ter o serviço de streaming Spotify baixado diretamente no MyLink é que o usuário não precisa mais usar o plano de dados do smartphone, por exemplo, para acessar músicas, notícias e podcasts diretamente no sistema de áudio e internet do veículo.

Para fazer o download, basta clicar no ícone do app que aparece na aba “Aplicativos” na tela do multimídia. O último passo é parear o Spotify do veículo a uma nova conta ou a uma já preexistente, trazendo todas configurações e históricos.

Outra novidade é a gratuidade por um ano de Wi-Fi (limitado a 20 GB mensais) e de OnStar, sistema de telemática avançado da GM que oferece assistência personalizada 24 horas por dia, 7 dias por semana para serviços de emergência e segurança, que inclui o myChevrolet app, para comandar funções do veículo à distância. No caso do tag Sem Parar, o cliente tem direito a 12 meses de mensalidades gratuitas, pagando apenas o consumo,

A linha 2023 da picape e do SUV estreia na Agrishow, uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo e a maior e mais importante da América Latina, que acontece de 25 a 29 de abril, em Ribeirão Preto (SP).