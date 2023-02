O Novo Volkswagen Virtus 2023 está com visual reestilizado, sofisticado, com mais equipamentos de série e preços mais em conta que o modelo anterior. Das cinco versões, quatro estarão à venda a partir de 9 de março e a quinta, a Exclusive, desembarcará no início de maio no mercado brasileiro. Chega para acirrar a concorrência no segmento de sedãs médios, onde estão Chevrolet Onix, Hyundai HB20S e Fiat Cronos. Mas também quer disputar espaço com Honda City sedã, Nissan Versa e o Toyota Corolla.

Já dirigimos o novo Virtus na versão Highline 200 TSI automático, durante test-drive realizado na região de Buenos Aires, na Argentina. Nesta versão, ele será comercializado por R$ 130.030. Vale pelo que entrega em tecnologia, espaço, conforto, equipamentos de segurança e desempenho, além dos outros atributos já citados. Confira conteúdo de todas as versões e preços no final do texto.

Ágil, o Virtus 200 TSI Highline é equipado com motor três cilindros em linha 1.0 flex , 12V, turbo, injeção direta , torque de 200 Nm, entrega potência de 116 cv a 5.500 rpm abastecido com gasolina e 128 cv a 5.500 rpm, com etanol. O sedã leva 10 segundos para atingir os 100 km/h e chega à velocidade final de 196 km/h.

Em trechos urbano e de rodovia, graças ao desempenho excelente motor 200 TSI 1.0 Turbo e ao câmbio automático de seis marchas, o novo Virtus mostrou que tem fôlego de sobra. Teve ótimo desempenho nas acelerações e retomadas. Os ajustes realizados pela Volkswagen deixaram o novo Virtus ainda melhor de dirigir.

Com as suspensões macias e bem calibradas, o sedã se mostrou firme nas curvas e eficiente quando tem de filtrar as imperfeições do asfalto. Méritos também para a boa posição de dirigir, ajudada pela direção elétrica, regulagem de altura e profundidade da coluna de direção.

A ergonomia também torna mais agradável a tarefa do condutor. O banco de encosto inteiriço tem ajuste correto de altura, enquanto a direção elétrica também pode ser regulada em profundidade. Os comandos do carro ficam bem posicionados e a alavanca do câmbio manual da Volks é referência pelos engates curtinhos, macios e precisos.

Outra boa notícia é que o novo Virtus é econômico. Pelos dados do Inmetro, em termos de consumo, a Volkswagen informa que o Virtus 200 TSI automático faz 8,2 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada com etanol. Abastecido com gasolina, o sedã tem médias de 11,2 km/l em trecho urbano e 15 km/l em rodovias. A capacidade do tanque de combustível é de 52 litros.

Design

A dianteira, que é totalmente nova, recebeu os faróis do Nivus, full-LEDs com luzes diurnas todas as versões. O capô está mais alto, longo e em sintonia com o novo desenho do para-choque, que deixou o sedã 7,9 cm mais comprido. A nova grade frontal tem dois frisos cromados. Há ainda faróis de neblina também do Nivus nas extremidades que ficam posicionados na vertical. O para-choque traz uma entrada de ar maior na porção central com acabamento preto, que ganha contornos em preto brilhante e frisos cromados nas versões mais caras.

A traseira também traz lanternas FullLEDs pretas com nova assinatura que invade a tampa do porta-malas. O emblema, com nome do modelo, aparece centralizado e acompanhando o novo logo da marca. O destaque fica para a parte inferior, que recebe friso cromado na versão Highline, além de refletores. O sedã também recebeu o novo logotipo da Volkswagen. Nas laterais, a versão testada tem novas rodas 17 polegadas de liga leve com pneus 205/50. O porta-malas segue com 521 litros de capacidade, o maior do segmento segundo a Volkswagen.

A pintura especial Azul Biscay é novidade na paleta de cores, acompanhando as outras quatro opções disponíveis: Branco Cristal, Cinza Platinum, Preto Ninja e Prata Sirius

Interior

Por dentro, a versão Highline traz painel de instrumentos digital com tela de 10,25 polegadas, central multimídia VW Play, de 10,1 polegadas, com suporte para Android e Apple Carplay, painel com revestimento de couro na cor marrom e ao redor da maçanetas. Ganhou também novo volante, mais bonito e funcional. Os bancos são revestidos em couro. Todo este conjunto dá um tom mais sofisticado ao sedã.

Outra novidade é a estreia do carregador de celular por indução e entradas USB tipo C. Traz ainda ar-condicionado digital Climatronic Touch, chave presencial para acesso e partida, botão de partida do motor, câmera de ré e seis alto-falantes. O porta-malas segue com 521 litros de capacidade, o maior do segmento segundo a VW.

Segurança

Para 2023, o Novo Virtus teve seu pacote de assistências ao motorista bem melhorado, tornando-o mais competitivo. O ACC (Controle de Cruzeiro Adaptativo), AEB (Frenagem Autônoma de Emergência), alerta de colisão frontal, seis airbags, assistente de partida em rampa, bloqueio eletrônico do diferencial, controles de estabilidade e de tração são funções de série em todas as versões com câmbio automático, acompanhados da função frenagem de manobra e detector de fadiga.

Ganhou também o Sistema de Frenagem Pós-Colisão, XDS+, exclusivo da VW que utiliza as pinças de freio dianteiras para oferecer mais aderência em curvas, controlando a entrega de potência, e o BSW, função que atua reduzindo automaticamente a película de água nos discos dianteiros em dias de chuva, permitindo melhor desempenho de frenagem em piso molhado. Ganhou também sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, retrovisores eletricamente rebatíveis, faróis com acendimento automático com função “Coming/leaving home

Preços e equipamentos do Novo Virtus 2023:

Virtus 170 TSI MT5 (R$ 103.990): Traz painel de instrumentos digital com tela de 8”, faróis e lanternas de LED, 6 airbags, assistente de partida em rampas, rodas de alumínio aro 15” com pneus 195/65, controle de pressão dos pneus, carregador do celular por indução, volante multifuncional regulável, piloto automático, controles de estabilidade e tração, vidros dianteiros e traseiros elétricos, retrovisores elétricos com função tilt down no lado direito, sensor de estacionamento, sistema de som Composition Touch com tela de 6,5” e 4 alto-falantes, e frenagem automática pós-colisão.

Virtus 170 TSI AT6 (R$ 112.990): Tudo do 170 TSI manual mais câmbio automático de 6 marchas, piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, sistema start-stop, saídas de ar traseira, descansa braço central, 2 entradas USB topo C na traseira e volante revestido em couro.

Virtus Comfortline 200 TSI AT6 (R$ 121.990): Motor 200TSI, itens da versão 170TSI AT e mais rodas de alumínio aro 16 com pneus 250/55, ar-condicionado digital Climatronic Touch, chave presencial para acesso e partida, botão de partida do motor, bancos e painéis das portas em couro, câmera de ré, faróis de neblina em LED, 6 alto-falantes e discos de freio traseiros. Opcional: multimídia VW Play com tela de 10,1”.

Virtus Highline 200 TSI AT6 (R$ 130.030): Tudo do Comfortline e mais rodas de liga-leve de 17 polegadas com pneus 205/50, painel de instrumentos digital com tela de 10,25”, multimídia VW Play, limpadores do para-brisa com acionamento automático, retrovisores eletricamente rebatíveis, painel com revestimento em vinil, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, faróis com acendimento automático com função “Coming/leaving home”, função frenagem de manobra e detector de fadiga. A VW oferece ainda as 3 primeiras revisões grátis.

Virtus Exclusive 250 TSI AT6 (R$ 144.990): Motor 250TSI e itens da Highline, mais rodas de liga-leve de 18 polegadas com pneus 205/45, seletor de modo de condução, spoiler traseiro e acabamento exclusivo.