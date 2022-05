O Tiggo 8, fabricado em Anápolis (Goiás), ganha nova versão especial em homenagem ao fundador da Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, que faleceu aos 77 anos em setembro do ano passado e foi empreendedor que se tornou um ícone da indústria automobilística brasileira. O Tiggo 8 Founder’s Edition chega ao mercado com 1.000 unidades limitadas e configurações que tornam o maior e mais luxuoso SUV da Caoa Chery ainda mais sofisticado, por R$ 214.990,00.

Além do conteúdo já conhecido do Tiggo 8, a edição especial conta com itens exclusivos como bancos dianteiros aquecidos, interior marrom, acabamentos em madeira, novo design de rodas aro 18”, cobertura do porta-malas retrátil e banco do motorista com memória e ajuste de lombar. Os tapetes também ganharam logo com a inscrição “Founder´s Edition”. A nova versão será comercializada nas cores cinza e azul.

Lançado em agosto de 2020, o Tiggo 8 representou a materialização do sonho do Dr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade de produzir e comercializar no Brasil veículos com os mais elevados níveis de qualidade, tecnologia e design. À época do lançamento, o empresário chegou a afirmar que a chegada do produto ao portfólio “traduzia a força que a Caoa Chery e seus produtos podem oferecer para o consumidor brasileiro”.

Tiggo 8

Assim como as demais versões, o Tiggo 8 Founder’s Edition é equipado com motor 1.6 Turbo GDi de 187 cv e 28 kgfm e câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas .O modelo tem porta-malas configurável em até 1.930 litros e itens de tecnologia e conforto referência em seu segmento como sistema keyless, com partida sem chave; alavanca tipo joystick; teto solar panorâmico elétrico; painel de instrumentos digital em LCD-TFT de 12,3 polegadas; multimídia com tela de 10,25 polegadas de alta resolução; banco do motorista com ajuste elétrico; carregador de celular por indução (wireless); acabamento interno premium com luz de ambientação; faróis em full LED; lanternas traseiras em LED, acionamento remoto do ar-condicionado; compartimento central com refrigeração; câmera 360 graus e muito mais.

O pacote tecnológico e de segurança traz sistemas de auxílio à condução e segurança, sistemas eletrônicos de controle de tração (TCS) e de estabilidade (ESP), sistema de monitoramento de ponto cego (BSD) , assistente de partida em rampa (HHC), controle eletrônico de descida (HDC), freio de estacionamento eletrônico (EPB) e função Auto Hold, além de sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS). Há ainda seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina.

Em termos de dimensões o Caoa Cheru Tiggo 8 são 4.700 mm de comprimento, 1.860 mm de largura, 1.705 mm de altura e 2.710 mm de entre eixos. Com capacidade para sete passageiros, a configuração dos bancos é modular. A terceira fileira de bancos, que fica embutida no piso quando rebatida, pode ser repartida em 50/50 e a segunda fileira em 60/40. Em relação ao design, o Tiggo 8 foi desenvolvido pela equipe do britânico Kevin Rice no estúdio da Chery em Frankfurt, na Alemanha.