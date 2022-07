A Fiat anunciou novidades para a linha 2023 da picape Toro e do SUV Pulse, que também tiveram reajustes de preços. Os dois modelos são os primeiros da marca italiana a ter o Sound Design UX, uma nova experiência sonora para motorista e passageiros, que começa ao entrar no veículo, passa pelas diversas etapas e vai até sair do carro. Os outros modelos da marca também passarão a contar gradativamente com o novo Sound Design da Fiat, que foi desenvolvido em parceria com a empresa brasileira Soundthinkers.

A marca apostou em sons mais agradáveis e modernos para marcar cada aviso de ação da picape. Atividades como ajustar as configurações da central multimídia, receber notificações da central, confirmar configuração do painel de instrumentos e resgatar informações pré-definidas ganharam melodias mais suaves. Já os avisos sobre dirigir com o freio de mão engatado ou sem o cinto de segurança, condução com a porta aberta, pular uma marcha, estacionar o veículo de ré, desligar o carro e abrir a porta sem tirar a chave da ignição trazem áudios de alerta mais fortes e repetitivos para chamar a atenção do condutor, mas sem deixarem de ser agradáveis.

Toro

Além da nova experiência sonora, a Fiat Toro 2023 chega com algumas mudanças. Agora, todas as versões da picape ganham o mesmo volante do Pulse, com centro menor e outro design, e monitoramento de pressão dos pneus como item de série. Outra novidade é a adição da Fiat Flag como etiqueta nos bancos da Toro. Para completar, a versão Endurance passa a sair de fábrica com calotas escurecidas. Com tantas novidades, a picape também está mais cara. Agora, os preços partem de R$ 139.890, na versão Endurance 1.3T AT6, e chegam a R$ 215.490, na versão topo de linha Ultra 2.0T diesel a AT9.

As versões Freedom, com motor flex ou diesel, passam a contar com o pacote S-Design como opcional, por R$ 6.000. Adiciona detalhes em bronze no interior, como no acabamento e nas costuras. A mesma cor é usada no emblema da Fiat na grade dianteira. Além da mudança no design, o kit inclui santantônio, estribo lateral, chave presencial, carregador wireless para smartphones, sensor de chuva, sensor crepuscular e retrovisor eletrocrômico. Por fim, as configurações Volcano e Ranch ganharam a cor cinza Sting, enquanto a Ultra recebe tanto a cinza Sting quanto a pintura branco Polar. Não houve mudança na parte mecânica.

Pulse

O Fiat Pulse, que acaba de atingir a marca de 50 mil unidades produzidas na planta de Betim, traz no visual novos itens de série.. As versões Drive MT e AT passam a sair de fábrica com novas rodas de aço de 16” e calotas. Já a Audace T200, com motor 1.0 turbo, traz uma nova roda de 16 polegadas de liga leve. com pintura escurecida e acabamento diamantado.

Os preços também foram reajustados e, agora, variam entre R$ 96.290 e R$ 127.990. Quem quiser as rodas de liga leve tem que desembolsar R$ 2.000 a mais, pois o item passou a ser opcional.

Fiat Toro 2023 - Preços e versões

Toro Endurance 1.3T AT6 R$ 139.890

Toro Freedom 1.3T AT6 R$ 151.390

Toro Volcano 1.3T AT6 R$ 165.590

Toro Freedom 2.0T diesel AT9 R$ 190.990

Toro Volcano 2.0T diesel AT9 R$ 205.490

Toro Ranch 2.0T diesel AT9 R$ 213.290

Toro Ultra 2.0T diesel AT9 R$ 215.490

Fiat Pulse 2023 – Preços e versões

Pulse Drive 1.3 R$ 96.290

Pulse Drive 1.3 CVT R$ 103.290

Pulse Drive 1.0 Turbo CVT R$ 111.290

Pulse Audace 1.0 Turbo CVT R$ 116.290

Pulse Impetus 1.0 Turbo CVT R$ 127.990