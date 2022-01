A Toyota do Brasil anuncia a chegada da linha 2023 de dois de seus principais veículos no País, o Corolla e o Corolla Cross, que já estão disponíveis nas concessionárias da marca. A principal novidade é que o sedã e o SUV passam a oferecer de série em todas as versões o pacote de segurança Toyota Safety Sense (TSS). Até então, o conjunto de equipamentos estava disponível apenas para as configurações híbridas.

O pacote traz recursos como sistema de pré-colisão frontal (alerta o motorista por meio de avisos sonoros e visuais e ativa a assistência de frenagem para evitar ou reduzir os danos, além de detectar pedestres e ciclistas no caso do Corolla Cross); sistema de assistência de permanência de faixa com função de alerta de mudança de faixa (LDA); faróis altos automáticos (AHB) e piloto automático adaptativo (ACC)..

O Corolla também passa a ter carregador de celular por indução nas versões Altis Premium e Altis Premium Hybrid, item antes presente apenas na versão GR-S. Já as versões Altis Hybrid, XEI e GLi do Corolla receberam sensores de estacionamento dianteiros e traseiros para facilitar as manobras de estacionamento e proporcionar mais comodidade e segurança para os ocupantes e demais usuários das vias. As versões XRE e XR do Corolla Cross, que já tinham sensores traseiros, também receberam sensores dianteiros na linha 2023.

O Corolla Cross recebeu ainda atualizações no painel de instrumentos e computador de bordo das versões XRE e XRV Hybrid, que chegam ao mercado com tela digital TFT de 7 polegadas colorida, a mesma já disponível na versão topo XRX Hybrid.

Não houve mudanças na motorização. As versões flex continuam equipadas com motor 2.0 de 177 cv e 21,4 kgfm de torque, sempre associado ao câmbio automático do tipo CVT que simula 10 marchas (1ª mecânica). Já as configurações híbridas, o conjunto é formado pela união do motor 1.8 aspirado de 101 cv com um propulsor elétrico de 72 cv, que combinados geram 122 cv. A transmissão neste caso é CVT convencional com o motor elétrico acoplado.



Preços

Toyota Corolla Cross 2023

Corolla Cross XR 2.0 Flex

R$ 161.990,00

Corolla Cross XRE 2.0 Flex

R$ 173.690,00

Corolla Cross XRV 1.8 Hybrid Flex

R$ 196.390,00

Corolla Cross XRX 1.8 Hybrid Flex

R$ 204.329,00



Toyota Corolla 2023

Corolla GLi 2.0 Flex

R$ 148.290,00

Corolla XEi 2.0 Flex

R$ 154.690,00

Corolla Altis Premium 2.0 Flex

R$ 177.690,00

Corolla GR-S 2.0 Flex

R$ 178.890,00

Corolla Altis 1.8 Hybrid Flex

R$ 177.690,00

CorollaAltis 1.8 Hybrid Premium Flex

R$ 187.190,00