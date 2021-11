A Toyota lança a linha 2022 da picape Hilux com mais itens de segurança e conveniência, que chega ao mercado a partir de 25 novembro, mas já pode ser adquirida em pré-venda nas concessionárias da marca. Os preços partem de R$ 208.090 e vão até R$ 306.990 (confira abaixo). A nova linha da picape traz novidades, entre elas o ar-condicionado de duas zonas automático e digital nas versões SR, SRV e SRX, com saídas para o banco traseiro, além de câmera 360° exclusiva na versão SRX.

Outro destaque é aposentadoria do motor 2.7 flex, com 163 cv e 27 kgfm. Agora, a Hilux é equipada somente com o motor 2.8 turbodiesel de 204 cv e 50,9 kgfm de torque a 2.800 rpm, acoplado ao câmbio automático de seis velocidades. A única diferença fica por conta das configurações equipadas com transmissão manual de seis marchas, que entregam torque de 42,8 kgfm a 3.400 giros.

A montadora também adicionou nova função ao sistema Toyota Safety Sense (TSS), por meio do sistema de pré-colisão frontal (PCS), que passou a detectar também pedestres e ciclistas. A função estará habilitada somente na versão SRX – única com sistema TSS de série na linha, que é complementado pelas funções: controle de cruzeiro adaptativo e sistema de alerta de mudança de faixa com condução assistida.

A versão de entrada SR recebeu sensores frontais e traseiros, como parte do sistema de auxílio para motoristas em balizas. Em ambas as direções, sensores medem a distância de objetos e/ou carros estacionados, informando ao motorista a distância com sinais sonoros de aproximação.

Desde a versão cabine simples, voltada para o trabalho, a Hilux já vem dotada de dois airbags frontais e um de joelho para o motorista, bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico), freios ABS e sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas quatro rodas, cintos de segurança de três pontos para todos os bancos, com pré-tensionador e limitador de força para o condutor e passageiro.

Além disso, a partir da linha 2021, todo o portfólio passou a contar, também, com assistente de subida (HAC), controle eletrônico de estabilidade (VSC), controle eletrônico de tração (A-TRC) e luz de frenagem emergencial automática. Nas versões cabine dupla, a Hilux ainda vem com mais quatro airbags, dois laterais e dois de cortina, sistema universal Isofix para fixação de cadeirinha para crianças no banco traseiro e assistente de reboque.

Todas as versões cabine dupla estão equipadas com um sistema multimídia com tela de 8” sensível ao toque com sistema de navegação (GPS) integrado, TV Digital (últimos dois itens somente disponíveis para as versões SRX e SRV), rádio MP3, câmera de ré, entrada USB e Bluetooth®, além de conexão para smartphones e tablets por meio de espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay®.

A exemplo de todos os veículos da marca Toyota no Brasil, as novas versões da Hilux têm garantia de 5 anos ou 150.000 km (o que ocorrer primeiro). As cores disponíveis na linha Hilux 2022 são: Vermelho Metálico, Preto Mica, Prata Metálico, Super Branco e Branco Perolizado (SRX).

Versões e preços

Hilux Cabine/Chassi 4x4 2.8 diesel MT R$ 208.090

Hilux Cabine Simples 4x4 2.8 diesel MT R$ 215.490

Hilux STD Power Pack 4x4 2.8 diesel MT R$ 230.590

Hilux SR 4x4 diesel AT R$ 257.490

Hilux SRV 4x4 2.8 diesel AT R$ 273.990

Hilux SRX 4x4 2.8 diesel R$ 306.990