A linha 2022 do Toyota RAV4, o SUV mais vendido do mundo, chega com atualizações em design e mais itens de segurança. O modelo é comercializado apenas na versão de acabamento SX Connect Hybrid, que já está disponível nas concessionárias da marca por R$ 301.140. Com a novidade, a Toyota oferece em seu portfólio de veículos eletrificados quatro modelos no Brasil: Corolla híbrido flex, Corolla Cross híbrido flex, o recém anunciado sedã grande Camry e o RAV4.

As principais alterações do Toyota RAV4 SX Connect Hybrid são os novos itens de segurança, que chegam para complementar a extensa lista de equipamentos do modelo. A partir de agora, o RAV4 passa a contar de série com alerta de ponto cego, alerta de tráfego traseiro e alerta para utilização dos cintos de segurança traseiros. Além disso, o item que faz parte do sistema de segurança ativa, o TSS, o sistema de pré-colisão frontal, passa a detectar também pedestres e ciclistas com frenagem automática de emergência. Fazem parte do pacote TSS ainda o controle de cruzeiro adaptativo, sistema de alerta de mudança de faixa com condução assistida e farol alto automático. Esses sistemas são projetados para auxiliar o motorista em situações adversas de direção, e não para substituí-lo.

A lista de segurança ainda inclui sete airbags, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, freios ABS com EBD, assistência à frenagem de emergência, luzes de freio de emergência, e dois pontos de ancoragem Isofix, com dois pontos de amarração superior. O RAV4 ainda conta com controle de tração. Como os demais modelos da marca japonesa, também estão disponíveis de série, cintos de segurança de três pontos para todos os bancos, com pré-tensor e limitador de força para o condutor e para o passageiro dianteiro.

No visual, foram realizadas pequenas mudanças. Os faróis foram levemente remodelados com um desenho interno revisto para as lâmpadas de LED. As rodas de 18 polegadas também receberam um novo desenho. O novo RAV4 oferece ainda central multimídia com tela de 7 polegadas e conectividade via Android Auto ou Apple CarPlay, computador de bordo com tela TFT colorida de 7 polegadas, ar-condicionado digital de duas zonas, abertura elétrica da tampa do porta-malas com acionamento por sensor de movimento e carregador de celular por indução.

O motor segue o 2.5 de quatro cilindros a gasolina (178 cv e 22,5 kgfm), aliado a três motores elétricos (120 cv e 20,6 kgfm). Juntos eles entregam 222 cv de potência, com tração integral e câmbio automático CVT do tipo Hybrid Transaxle. Há quatro modos de condução: Normal, Eco, EV e Sport.