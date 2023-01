A Toyota anuncia a chegada do RAV4 2023 ao mercado brasileiro. Importado do Japão, o SUV híbrido está à venda por R$ 322.890,00 nas concessionárias da marca. Traz novos itens de segurança e de conveniência. O RAV4 2023 é oferecido em versão única SX Connect Hybrid.

O SUV mais vendido do mundo traz novidades no sistema multimídia. Na linha 2023, ele chega com tela de alta resolução HD de oito polegadas, com rádio AM/FM, função MP3, entrada USB e conexão para smartphones e tablets, por meio do espelhamento com Android Auto ou Apple CarPlay.

O novo RAV4 também passa a contar com sistema de navegação própria. O computador de bordo tem tela TFT colorida de oito polegadas, que facilita a visualização do condutor. Já o monitor de visão 360° (Panoramic View Monitor – PVM) agrega, no modo de exibição do display, suporte ao motorista na identificação de movimentos ao redor do veículo combinando uma câmera frontal, uma em cada lateral e uma traseira.

No quesito itens de conveniência o SUV dispõe de ar-condicionado digital de duas zonas, com sistema S-Flow e abertura e fechamento da tampa do porta-malas com acionamento por chave ou pelo sensor de movimento, localizado debaixo do para-choque traseiro. Além disso, o console central vem equipado com carregador de celular por indução.

Segurança

A Toyota equipou o SUV com novos itens de segurança. Agora, o modelo passa a contar com a Assistência de Permanência de Faixa (LTA). Além disso, o RAV4 conta com Alerta de Tráfego Traseiro e alerta para utilização dos cintos de segurança traseiros.

Segue também com o pacote Toyota Safety Sense, composto por sistema de frenagem autônoma, controlador de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de mudança de faixa, monitor de ponto cego, farol alto automático e alerta de tráfego traseiro, além do novo assistente de permanência em faixa.

A lista de segurança inclui sete airbags, controle de tração e de estabilidade, assistente de partida em rampa, sinalização de frenagem de emergência e dois pontos de ancoragem Isofix, com dois pontos de amarração superior (top tether).

Interior

No interior, o utilitário conta com bancos revestidos de couro com detalhes de material sintético premium. Já o volante e a manopla de câmbio receberam cobertura de couro, com detalhes prata, igualmente presentes nas maçanetas.

O acabamento é na cor black piano com prata, ambos com detalhes cromados. Por fim, o RAV4 possui teto solar wide moonroof com abertura elétrica e sistema de iluminação ambiente com leds, para acentuar os detalhes do design e dos materiais interiores.

Motorização

Sob o capô, o SUV é equipado com o motor 2.5L DOHC, quatro cilindros 16V VVT-iE de 178 cv a 5.700 rpm e torque de 22,5 kgfm a 3.600 rpm, e três motores elétricos THS II de 120 cv e 20,6 kgfm de torque. Juntos entregam potência máxima de 222 cv. A transmissão é a conhecida Hybrid Transaxle.

O RAV4 2023 possui tração integral e conta com suspensão McPherson, com barras estabilizadoras, na dianteira, e wishbone, com barras estabilizadoras, na traseira. Essa configuração ajuda a melhorar as respostas do conjunto AWD e garante maior controle de torque dinâmico e estabilidade no veículo.

Garantia

Como todos os produtos da marca Toyota no Brasil, o RAV4 tem garantia de 5 anos, com o acréscimo de 3 anos em garantia para o sistema híbrido, ou 100 mil km (o que ocorrer primeiro).

AToyota também oferece o novo RAV4 2023 para aluguel, por meio da KINTO e de seus serviços KINTO One Personal, de assinatura de veículos 0km, KINTO One Fleet, focado em gestão de frotas corporativas e KINTO Share para clientes que precisam alugar modelos da marca por horas, dias ou semanas.

