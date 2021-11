A Toyota lançou a linha 2022 do SW4, líder em seu segmento, que chega ao mercado com a nova versão Diamond no topo da gama. A nova SW4 passa a ter apenas motorização diesel e traz mudanças no design e nível de equipamentos. Os preços também são novos e começam em R$ 383.290 na versão SRX com cinco lugares, sobem para R$ 389.790 na SRX com sete assentos e atingem R$ 406.790 na mais cara, a Diamond, que foi lançada pela primeira vez em 2018.

Um dos principais diferenciais da versão Diamond é a pintura em dois tons (branco pérola e prata metálica), mas sempre com o teto preto. Traz ainda novas rodas de 18 polegadas com design exclusivo e calçadas em pneus 265/60, novos faróis full-LED, grade e pára-choques. Na traseira, as lanternas de LED são unidas por uma peça plástica preta. O porta-malas vem com abertura com sensor de movimentação dos pés e fechamento elétrico.

No interior, o estofado vem na cor bege e há um novo esquema de cores nos estofados e nas portas, assim como desenhos diferenciados nos relógios do velocímetro e tacômetro. Traz ainda iluminação ambiente por LED nos apoios para os pés, console central, painel e portas. Em relação ao nível de equipamentos, a versão SW4 Diamond agrega carregador de celular sem fio, ar-condicionado de duas zonas automático e digital, além de abertura de porta-malas com sensor de movimentação dos pés (kick sensor). O volante é revestido de couro natural, que traz função de ajuste de altura e profundidade.

O novo SW4 Diamond oferece sistema de conectividade com tela sensível ao toque de 8”: Android Auto e Apple CarPlay, com navegador por satélite (GPS), TV digital e função Bluetooth, acompanhado pelo sistema de áudio premium JBL com 10 alto-falantes e subwoofer [tweeters (x2), squawkers (x2), alto-falantes (x6) e subwoofer (x1)]. O novo SW4 Diamond vem, de série, com ar-condicionado automático digital de duas zonas. Também foram introduzidos um carregador sem fio para smartphones e duas portas USB no console para utilização dos passageiros dos bancos traseiros. A chave desta versão é de design exclusivo Diamond.

As opções SRX ainda trazem alguns equipamentos da versão topo de linha, como ar-condicionado de duas zonas, câmera 360 graus, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, e detecção de pedestres e ciclistas.

Segurança

Em termos de segurança ativa, o novo SW4 Diamond está equipado com Toyota Safety Sense (TSS). É composto pelo sistema de pré-colisão frontal, sistema de aviso de mudança de faixa e controle adaptativo de cruzeiro. O sistema de pré-colisão incorpora as novas funções de detecção de pedestres e ciclistas. O novo SW4 Diamond também incorpora alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e uma trava de segurança do estepe como padrão.

O Toyota SW4 possui 7 airbags em todas as suas versões. Somam-se aos sistemas de segurança do modelo o controle de estabilidade, controle de tração controle de tração ativo, assistência de descida, assistência de partidas, controle de oscilação de reboque, ABS com freio eletrônico - distribuição de força, assistência à frenagem de emergência, luzes de freio de emergência e âncoras Isofix com amarração superior. Todas as versões têm cintos de segurança de três pontos para todos os bancos, com pré-tensionador e limitador de força para o condutor e passageiro dianteiro.

O monitor ganha sistema de visão 360° Panoramic View Monitor (PVM), que projeta imagens na tela e têm como função ajudar o motorista a ter visão de todo o veículo, ao dirigir em velocidade reduzida, combinando câmera frontal (1), lateral (2) e traseira (1) para uma visão exata de todos os pontos cegos.

Motor e potência

Todas as configurações do SW4 são equipadas com motor 2.8 turbo diesel de 204 cv e 50,9 kgfm de torque. Como na Hilux, o motor obteve aumento de 15% de potência e torque também cresceu 11%, gerando agora 50,9 kgfm a 2.800 rpm. Esse novo patamar de desempenho foi possível com a incorporação de um turbo maior, no qual as pás da turbina estão 25% maiores. O câmbio é automático de seis marchas e a tração, integral.

Outra melhoria de desempenho foi a incorporação de uma válvula solenóide na direção, que contribui para um andar mais suave em baixa velocidade e que vai enrijecendo conforme aumenta-se a velocidade. O SW4 possui diferencial de deslizamento limitado eletronicamente (LSD). Quando este sistema é ativado, o freio é aplicado à roda com a menor aderência – sem limitar o rendimento de potência do motor – transferindo a força de tração para a roda com a maior aderência.

A linha SW4 2022 tem garantia de 5 anos ou 150.000 km (o que ocorrer primeiro). Os clientes brasileiros contam com o apoio do Serviço de Pós-Venda Toyota, que tem como principal objetivo proporcionar a melhor experiência de compra, propriedade e recompra de um modelo Toyota.