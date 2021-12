O Toyota SW4 ganhou nesta quarta-feira (8) a inédita versão esportiva GR-S, que passa a integrar a família de produtos Toyota GAZOO Racing no Brasil. O modelo, que será comercializado por R$ 415.790, chega para ampliar a gama de automóveis com selo GR-Sport, que já reúne Corolla GR-S e teve, no passado recente, uma versão Hilux GR-S. O novo SW4 GR-S tem garantia de cinco anos ou 150.000 km (o que ocorrer primeiro).

Para reforçar o apelo esportivo, o SW4 GR-S ganhou novos difusores, spoiler e emblemas que destacam a identidade do modelo. Ainda no acabamento, a variante GR-S do SUV terá uma versão com pintura bicolor com teto em preto. No ambiente interno, os bancos ganham couro preto com Ultrasuede®, encostos de cabeça dianteiros com selo da marca GR-S e uma tela TFT de 4,2” que traz gráficos da Toyota GAZOO Racing. Na lista de equipamentos, agrega carregador de celular sem fio, ar-condicionado de duas zonas digital e abertura de porta-malas com sensor de movimentação dos pés .

No quesito segurança, as novidades são: sistema de visão 360°, alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) e alerta de ponto cego (BSM). O pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense incorpora novas funções ao sistema de pré-colisão frontal ao adicionar detecção de pedestres e ciclistas.

Essas características se somam aos reconhecidos atributos do SUV, que se destacam pela Qualidade, Durabilidade e Confiabilidade Toyota. O novo SW4 GR-S mantém o motor 1GD de 2.8 litros com 204 cv de potência, com melhorias significativas de desempenho graças à configuração da suspensão com amortecedores telescópicos monotubos exclusivos GR.

Design

Para enfatizar o apelo esportivo, o novo SW4 GR-S está equipado com para-choques dianteiro e traseiro com difusores aerodinâmicos e pneus com rodas de liga leve de 18” com emblemas GR. Na frente, traz novos faróis com tecnologia Full Led de flashes sequenciais. Na carroceria, apresenta spoiler traseiro exclusivo e pintura exterior bicolor em branco pérola com teto e colunas em preto. Na tampa traseira, possui sistema elétrico de abertura e fechamento com sensor, que é acionado por movimentos dos pés na parte inferior do veículo. A gama de cores do é composta por branco pérola com teto bicolor preto e preto mica.

No interior, o novo SW4 GR-S tem bancos em couro Ultrasuede e detalhes de costuras em vermelho, tendo o emblema Toyota Gazoo Racing bordado no apoio de cabeça. Por se tratar de versão especial, há uma placa de identificação GR-S, alocada próximo ao painel, com número da unidade. Entre os itens de série, o SW4 GR-S oferece central multimídia com 8 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay, conexão USB, GPS, sistema de áudio JBL com 10 alto-falantes, dois tweeters e um subwoofer, câmera de 360º, alerta de pontos cegos, alerta de tráfego cruzado traseiro, controle de oscilação de trailer e carregador de smartphone por indução.

Perfomance

O modelo oferece uma experiência de direção mais esportiva. Isso ocorre devido a um projeto exclusivo de suspensão, que incorpora amortecedores telescópicos monotubo, deixando o modo de condução mais dinâmico. Conforme a Toyota, este sistema de amortecimento concede mais firmeza ao veículo, aumenta a precisão da direção e reduz o movimento da cabine, tanto em manobras rápidas quanto em terrenos com diferentes tipos de imperfeições (nivelando o movimento). Por outro lado, o novo sistema de suspensão oferece melhoria na estabilidade do veículo e amortecimento, devido a uma maior área de contato do pistão e agilidade de resposta, uma vez que não há mistura de óleo-gás na câmara.

O SW4-GR é equipado com motor 1GD de 2.8 litros com injeção direta eletrônica Common-Rail e potência máxima de 204 CV. Está acoplado a uma transmissão automática de seis velocidades. O mecanismo é combinado com o sistema de tração 4x2, 4x4 e reduzido 4x4, com acionamento eletrônico, desligamento do diferencial automático e controle ativo de tração. Além disso, adiciona os modos de condução Normal, Esportivo e Eco.

Segurança

O novo SW4 GR-S é equipado com Toyota Safety Sense,: sistema de pré-colisão frontal (PCS), com detecção de pedestres e ciclistas; alerta de desvio de faixa e controle de cruzeiro adaptativo . Adicionalmente, a versão agrega sistema de visão 360°, alerta de ponto cego e alerta de tráfego traseiro.

Todas as versões do Toyota SW4 possuem 7 airbags, controle de estabilidade , controle de tração, controle ativo de tração, assistente de controle de descida , assistente de partida em rampa, controle de oscilação do trailer, ABS, com freio eletrônico - distribuição de força, assistência à frenagem de emergência, luzes de freio de emergência e âncoras Isofix (x2) com ponto de amarração superior (x2). Todas as versões têm cintos de segurança de três pontos para todos os bancos, com pré-tensor e limitador.