A Toyota lança o Novo Yaris 2023 (hatch e sedã), que chega ao mercado em três versões - XL, XS e XLS - com novo visual e melhorias em segurança ativa . Fabricadas na unidade de Sorocaba (SP) todas são equipadas com o motor 1.5 flex Dua VVT-1, transmissão automática CVT de sete velocidades, sete airbags e novos modos de direção Eco e Sport.

Os preços variam de R$ 92.190 a R$ 112.690 na versão hatch e de R$ 96.390 a R$ 116.990 para o sedã (veja abaixo). Outra novidade é que saem de linhas as versões XL Plus Connect e a aventureira X-Way (hatch). A expectativa da Toyota é que a configuração mais vendida será a XS (50%), XL (25%) e a XLS (25%). Entre as carrocerias, a previsão é de o hatchback fique com 60% do volume total e o sedã 40%.

No visual, os para-choques dianteiros foram redesenhados com pintura na parte central, enquanto a grade recebeu pequeno retoque e as rodas ganharam novo desenho e acabamento em dois tons nas configurações mais caras. Todas as versões do Yaris 2023 contam agora com DRL em LED. Os faróis de neblina passam a ser em LED nas configurações XLS, outra novidade da linha Yaris 2023.

Interior

No interior, o compacto tem um novo estilo no revestimento dos bancos das versões XL e XS e a cor dark silver nos acabamentos. A central multimídia conta com tela de 7 polegadas sensível ao toque, compatível com Android Auto e Apple Carplay. Nas versões XS e XLS, o computador de bordo tem visor multifunção em tela de 4,2 polegadas em TFT de alta resolução com 16 funções. Os passageiros do banco traseiro passam a contar com duas novas entradas USB para carregamento de celulares e demais equipamentos eletrônicos.

Para as versões XS e XLS, o novo Yaris 2023 traz ar-condicionado automático e digital, com filtro antipólen. As versões topo de linha tem teto solar elétrico, com acionamento one touch e função antiesmagamento.

Performance

O novo Yaris 2023 passa a contar com novos modos de condução para todas as versões: Sport e Eco. No modo esportivo, o condutor muda a calibragem da transmissão, o que deixa as curvas de aceleração mais curtas e com respostas mais rápidas. E, para quem busca ainda mais economia, o modo Eco prioriza o baixo consumo de combustível e uma condução mais eficiente. Segundo o Inmetro, com etanol, a configuração hatch do Yaris faz 8,8 km/l na cidade e 10 km/l na estrada, enquanto o sedã, também com etanol, faz 9,0 km/l na cidade e 10,6 km/l na estrada.

Com relação à motorização, o novo Yaris 2023 passa a contar somente com o motor 1.5L flex Dual VVT-i com câmbio CVT de sete velocidades, e as versões XS e XLS ainda possuem troca de marchas no volante. Algumas alterações foram feitas na calibração do motor e o sistema de armazenagem de combustível recebeu melhorias para reduzir a emissão de poluentes evaporativos sem perder potência, que segue com 110 cv a 5.600 rpm e 14,9 kgfm de torque, quando abastecido com etanol, e 105 cv a 5.600 rpm e 14,3 kgfm de torque, quando abastecido com gasolina, sem alterações no consumo.

Segurança

Em termos de segurança, o Yaris traz como novidade sete airbags (um de joelho, dois frontais, dois laterais e dois de cortina) e avisos sonoros de cinto de segurança para passageiros traseiros. Para as versões XS e XLS, foram incorporados ainda dois importantes sistemas de segurança ativa da Toyota: Sistema de Pré-Colisão, que emite um alerta sonoro e visual ao motorista, além de fornecer uma carga extra no sistema de frenagem, podendo auxiliar na redução da velocidade do veículo em caso de impacto; e o Alerta de Evasão de Faixa, que emite um alerta sonoro quando o motorista sai da faixa de rolagem sem ligar os indicadores de mudança de direção (setas).

Desde o seu lançamento, o Yaris é equipado com controle de tração (TRC), estabilidade (VSC) e assistente de subida em rampa (HAC), freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD) e assistente de frenagem (BAS), cinto de segurança de três pontos e apoios de cabeça para todos os ocupantes e ISOFIX com ancoragem Top Tether de cadeiras infantis (uma alça é presa também no porta-malas do carro, reforçando ainda mais a segurança). O novo Yaris 2023 conta com garantia de cinco anos ou 150 mil km (o que ocorrer primeiro).

O novo Yaris 2023 tem as seguintes cores: Vermelho (para hatchback), Polar, Cinza Granito, Prata Lua Nova, Preto infinito, Azul Titã e Branco Lunar para todas as versões.

Preços do Yaris 2023

Yaris Hatchback XL: R$ 92.190,00

Yaris Hatchback XS: R$ 101.490,00

Yaris Hatchback XLS: R$ 112.690,00

Yaris Sedã XL: R$ 96.390,00

Yaris Sedã XS: R$ 104.990,00

Yaris Sedã XLS: R$ 116.990,00