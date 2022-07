A Nova Nissan Frontier passa a contar a partir dessa semana com as novas versões SE e XE, que têm preços sugeridos de R$ 264.190 e R$ 284.590, respectivamente. Anunciadas no lançamento da picape, em abril, as versões se somam as outras já disponíveis nas concessionárias da marca em todo o Brasil: Attack, Platinum e PRO4X. Equipadas com motor biturbo a diesel, de 190 cavalos e 45,9 kgfm de torque, e câmbio automático de sete velocidades com função de trocas manuais sequenciais, as novidades destacam-se pelo novo design, robustez e equipamentos de série.

A Nova Nissan Frontier SE chega para ser a primeira opção da linha com câmbio automático, posicionada acima da anunciada versão de entrada S, que tem câmbio manual. Ela atende solicitações de clientes das versões de entrada, que desejavam uma opção automática nessa faixa de preço.

Ela traz de fábrica itens como faróis de neblina, seis porta-copos, para-choques e capa dos retrovisores na cor da carroceria, retrovisores com ajuste elétrico, rodas de alumínio 17, seis airbags, bloqueio de diferencial mecânico, controle automático de descida (HDC) e controles de tração e estabilidade (VDC – Vehicle Dynamic Control), entre outros.

A XE posiciona-se entre a Attack e a Platinum e conta uma lista que inclui abertura das portas sem uso da chave; rodas de liga leve aro 18; acabamento premium nos bancos; acendimento automático dos faróis com temporizador; ar-condicionado digital duas zona e banco do motorista com regulagem elétrica (inclinação, distância, altura) e suporte de lombar.

Traz ainda câmera de ré; console central com apoio de braço em couro; sensor de chuva; para-sol com espelho e iluminação; sensor de estacionamento traseiro; estribo lateral; maçanetas externas e da caçamba cromadas; faróis dianteiros de LED; multimídia A-IVI de 8 polegadas com Android Auto e Apple Car Play; seis alto-falantes (dois dianteiros, dois traseiros e dois tweeters), entre outros.