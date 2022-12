O Taos, o SUV médio da Volkswagen, chega com atualizações na linha 2023. A versão topo de linha Highline (R$ 209.190) traz novo volante revestido em couro e inéditos botões “touch”, já presentes no Jetta GLI, e também nos modelos ID.3, ID.4 e ID. Buzz. O volante tem nova configuração de controles para a central multimídia e painel de instrumentos e aletas para trocas de marchas.

Em termos de segurança, a versão Highline teve sua lista de equipamentos ampliada com a inclusão dos assistentes de permanência faixa e de estacionamento. O primeiro deles, também chamado de Lane Assist, monitora a faixa em que o veículo se encontra e corrige o volante automaticamente caso o motorista tenha uma distração e comece a invadir outra pista.

Conforme a Volkswagen, o motorista pode sobrepor a atuação do sistema no volante. Além disso, esta intervenção não acontece quando o motorista aciona a seta para efetuar a troca de faixa. Já o Park Assist permite o estacionamento autônomo em vagas paralelas e transversais.

O pacote Bi-Tone (R$ 8.020), disponível para a Highline, também teve seu conteúdo atualizado. A oferta contempla teto solar panorâmico, além capas dos retrovisores externos e teto pintados na cor preto brilhante. O opcional está disponível para quatro cores externas: Bege Mojawe, Cinza Indium, Branco Puro e Prata Pyrit.

A linha 2023 também traz avanços para a versão Comfortline (R$ 180.190). O modelo sai de fábrica com novo ar-condicionado Climatronic Touch e uma entrada extra de USB do tipo C para os passageiros do banco traseiro - os dois equipamentos também são novidades para a Highline.

Fabricado no complexo industrial de Pacheco, na Argentina, o Taos é equipado com motor 250 TSI e câmbio automático de seis marchas. Com quatro cilindros, sistema de injeção direta de combustível e turbocompressor, o propulsor entrega 150 cv de potência a partir de 4.500 rpm e torque de 25,5 kgfm já a partir de 1.500 rpm.