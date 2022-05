A Volvo Car Brasil inicia nesta quinta-feira (5) a pré-venda do Volvo XC Recharge Plus, com novo Single Motor, versão com preço mais acessível do SUV 100% elétrico, que pode ser reservado por R$ 309.950 nas concessionárias da marca ou através do site www.volvocars.com.br. As primeiras unidades começarão a ser entregues no fim de agosto.

O XC40 Recharge, primeiro carro 100% elétrico da marca, chegou em setembro de 2021 e em março deste ano a Volvo introduziu um novo modelo, o C40 Recharge. Ambos estão hoje no topo do ranking de vendas de carros elétricos, sendo os modelos mais vendidos do Brasil.

A nova versão Plus do XC40 com motor Single Electric tem uma bateria de 69 kWn, que é capaz de gerar uma autonomia de cerca de 420 quilômetros. O modelo tem tração FWD e um motor elétrico de 231 hp, que gera 330 Nm de potência. Ele recebe as atualizações visuais em linha com os outros modelos da marca e ganha novos faróis, rodas exclusivas e um para-choque dianteiro remodelado.

Outro destaque deste SUV é o interior totalmente livre de couro, incluindo volante e manopla de câmbio. Por dentro, destaque para o sofisticado acabamento Topography, com detalhes translúcidos em formas de mapas topográficos, inspirado no Parque Nacional de Abisko, no norte da Suécia. Outra novidade é a cor Fjord Blue, que adiciona um design distinto ao interior e teve sua inspiração nas geleiras escandinavas.

Totalmente conectado, o XC40 Recharge Plus também é equipado com o sistema multimídia Google Automotive Services. O sistema tem uma interface fácil de usar com uma conectividade incomparável.. Dentre os recursos está o comando de voz, além do acesso a um ecossistema de aplicativos nativos no carro via Google Play. O assistente também pode controlar a temperatura, definir um destino, tocar música e podcasts, e enviar mensagens, tudo isso apenas por comando de voz, sem tirar as mãos no volante. Além disso, possui atualizações over-the-air (OTA), deixando o sistema sempre atualizado com a versão mais recente.

“A nova versão do XC40 chega para trazer a eletrificação em uma faixa de preço mais acessível e isso expande a gama de consumidores que vão poder ter acesso a um modelo Volvo 100% elétrico no Brasil”, afirma João Oliveira, diretor geral de Operações e Inovação da Volvo Car Brasil.