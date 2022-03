A Volvo Car Brasil vem batendo recordes de vendas e se consolidando na liderança de carros elétricos e híbridos plug-in no país. Seguindo a estratégia de eletrificação total de seus modelos com o fim da utilização de motores a combustão a partir de 2030, a marca sueca revoluciona mais uma vez ao lançar o Volvo C40 Recharge Pure Electric, o primeiro veículo da marca que nasceu para ser unicamente elétrico. O modelo, que traz muita tecnologia, design inovador, estilo e conforto, oferece autonomia de 440 quilômetros com única carga.

Apresentado durante evento na Cidade do México à imprensa brasileira e de outros países da América Latina, o Volvo C40 está à venda nas concessionárias da marca por R$ 419.950, com três anos de garantia e três anos de revisões periódicas custeadas pela montadora. A expectativa da marca sueca é vender mil unidades este ano. Meta que deve ser alcançada, pois todas as 200 unidades foram vendidas durante a pré-venda em fevereiro passado.

O diretor geral de operações e inovação da Volvo Car Brasil, João Oliveira, ainda deu duas ótimas notícias ao Sobre Rodas em relação aos planos da marca em Goiás. A primeira é que até o final do ano ou início de 2023, os proprietários de veículos elétricos serão contemplados na primeira fase de instalação da rede de carregamento rápido em rodovias. A outra novidade é que, além de Goiânia onde opera desde 2017, o Grupo P7 vai abrir até o final do ano uma concessionária Champion na cidade de Rio Verde, no sudoeste goiano, para comercializar veículos da marca Volvo.

Dirigindo

Em latim, Volvo significa "eu rodo" ou, por analogia, "eu guio". Pois bem, dirigimos o Volvo C40 Recharge Pure Electric em trecho urbano do complicado trânsito na Cidade do México e também em rodovia, até a cidade de Cuautla, no estado de Morelos. O SUV cupé é equipado com dois motores elétricos que geram 408 cavalos de potência e 67,3 kgfm de torque, garantindo o prazer de dirigir na estrada, mas também agradando na cidade. É muito ágil e passa a sensação de ser mais leve que realmente é, oferecendo ótima dirigibilidade. Isso tudo sem abrir mão de conforto e desempenho.

O C40 é capaz de rodar cerca de 440 quilômetros com uma carga total. Ele pode ser recarregado em tomada comum, o que levará cerca de 8 horas para uma carga completa, ou em um wall box ou recarga rápida, nos quais serão necessários 40 minutos para recarga de 80% das baterias. O preço do Wall Box instalado é de R$ 8.950. Por causa de sua aerodinâmica melhor, o C40 acelera de 0 a 100 km/h em 4,7 segundos antes de atingir a velocidade máxima de 180 km/h (limitada eletronicamente), enquanto o XC40 Recharge faz em 4,9 segundos

Um dos destaques do modelo que ajuda muito na direção é o One Pedal Drive, um recurso que pode ser acionado dentro do veículo e torna a aceleração e frenagem muito mais práticas através de um único pedal. Ou seja, para acelerar, basta pressionar o pedal e, para frear, é só ir aliviando o pé que o carro vai parando de acordo com a força que é exercida. Uma vez utilizando essa funcionalidade, a regeneração de energia se torna ainda mais eficiente, e ainda amplia a autonomia.

Para ligar o veículo, mais uma novidade: o C40 não tem botão de partida. O carro é ligado no momento em que o condutor entra com a chave no bolso, afivela os cintos e seleciona o câmbio na posição D. Para desligar, basta colocar em P e sair do veículo.

Visual

O Volvo C40 Recharge tem a plataforma CMA, a mesma do XC40, seu irmão de linha e também elétrico. Inspirado nos cupês, o visual dele chama atenção, pois é um carro bonito. Traz linhas aerodinâmicas, com o para-brisa mais inclinado e o teto arqueado, com forte descaída na traseira. A grade fechada identifica a versão 100% elétrica, contribuindo para melhorar a aerodinâmica. Os faróis são full-LED. Nas laterais, destaque para as rodas de liga leve de 20 polegadas, que têm desenho mais fechado, também para otimizar a aerodinâmica.

Na traseira, os aerofólios e spoilers trazem um toque de esportividade e, ao mesmo tempo, contribuem para a aerodinâmica, garantindo mais autonomia. As lanternas traseiras em LED trazem desenho diferenciado. Destaque também para o teto panorâmico, que molda o carro todo, desde a primeira fileira de bancos, até os assentos traseiros. A nova tecnologia empregada na construção do vidro do teto panorâmico dispensa o uso da cortina de fechamento, isso porque o vidro escurecido possui proteção UV e IR e é capaz de reduzir 95% a entrada de luz e 80% da radiação de calor.

Completando o visual, chamam atenção as grandes rodas de liga leve de cinco raios com corte de diamante com superfícies contrastantes de alumínio polido bruto e pintura preta brilhante. Estão disponíveis seis cores, com destaque para a inédita Fjord Blue, cujo tom de azul é inspirado no tom da água dos famosos fiordes da Noruega

Interior

No interior sofisticado, com materiais de boa qualidade no acabamento, o C40 já está 100% livre de couro e estreia o microtech, “em favor do bem-estar animal”. O painel tem plásticos de diferentes texturas, todos recicláveis. Assim como os bancos, o volante, estofamentos e a alavanca de câmbio são 100% livres de couro. O painel de instrumentos é todo digital e configurável, exibindo inclusive o mapa de navegação. As superfícies dos tapetes são feitas de garrafas PET recicladas e a decoração Topography é feita de plásticos reciclados. O novo revestimento Microtech é um plástico tricotado, um material à base de PVC com um suporte têxtil feito de poliéster 100% reciclado.

Sem o motor à combustão na parte dianteira, a Volvo criou um bagageiro frontal, além do porta-malas traseiro de 413 litros, que tem ainda a abertura e fechamento elétrico com a função hands-free. No interior, o SUV cupê traz soluções de armazenamento para garrafas de água, smartphones, portáteis, comidas e outras, bem como um compartimento frontal com o carregamento por indução para celulares.

Multimídia

O C40 Recharge é equipado com o moderno sistema multimídia Google Automotive Services, que integra o carro aos mais avançados recursos do Google. Dentre os recursos está o comando de voz, além do acesso a um ecossistema de aplicativos nativos no carro via Google Play.

O assistente também pode controlar a temperatura, definir um destino, tocar música e podcasts, e enviar mensagens, tudo isso apenas por comando de voz, sem tirar as mãos no volante. Além disso, possui atualizações over-the-air (OTA), deixando o sistema sempre atualizado com a versão mais recente. Está totalmente integrado com os autos falantes Premium da Harman Kardon, oferecendo uma qualidade sonora incrível em todo o interior.

Tecnologia

O Volvo C40 Recharge oferece as mais avançadas assistências à condução, como a câmera 360 graus, alerta de tráfego cruzado, alerta de mudança de faixa e alerta de ponto cego. Já o City Safety reconhece pedestres, ciclistas e animais de grande porte e pode frear e até esterçar o volante para evitar ou minimizar uma colisão.

O veículo vem equipado com o Pilot Assist e controle de cruzeiro adaptativo (ACC), que conta com sensores e câmeras que monitoram as faixas das vias e um sistema que comanda a aceleração e a frenagem auxiliando no deslocamento do veículo, por exemplo, ao contornar curvas abertas em rodovias, além de controlar a distância do carro adiante. (Viagem a convite da Volvo Car Brasil)