A Volvo lança no Brasil o C40 Recharge, seu mais novo modelo 100% elétrico, que já está disponível no site oficial da marca e em todas as concessionárias do país, por R$ 419.950. Neste período de pré-venda, serão oferecidas apenas 200 unidades, cuja entrega está prometida para o final de março. Novo lote, mas com preço mais alto, será colocado à venda em seguida para ser entregue a partir de abril ou maio. O C40 chega com três anos de garantia e três anos de revisões periódicas custeadas pela Volvo. A expectativa da marca sueca é vender mil unidades este ano.

O Volvo C40 Recharge tem a mesma plataforma e mecânica do XC40, a CMA. A principal novidade do modelo está no visual inspirado nos cupês, com destaque para teto panorâmico, que molda o carro todo, desde a primeira fileira de bancos, até os assentos traseiros. A nova tecnologia empregada na construção do vidro do teto panorâmico dispensa o uso da cortina de fechamento, isso porque o vidro escurecido possui proteção UV e IR e é capaz de reduzir 95% a entrada de luz e 80% da radiação de calor.

Já os aerofólios e spoilers traseiros trazem um formato inovador e, ao mesmo tempo, contribuem para a aerodinâmica, garantindo mais autonomia. Destaque também para as lanternas traseiras em LED que trazem identidade luminosa.

No interior, o C40 já está 100% livre de couro e estreia o Nordico, um novo material interior criado pela Volvo Cars. O modelo traz o mesmo painel digital, com exceção do uso de uma textura na faixa central, o mesmo volante e central multimídia do XC40.

Motor

O novo Volvo C40 está equipado com dois motores elétricos, um em cada eixo, gerando uma potência combinada de 408 cv e 67,3 kgfm de torque. O modelo é capaz de rodar cerca de 420 quilômetros com uma carga total. Ela pode ser recarregada em tomada comum, o que levará cerca de 7,5 horas para uma carga completa, ou em um wall box ou recarga rápida, nos quais serão necessários 40 minutos para recarga de 80% das baterias.

Por causa de sua aerodinâmica melhor, o C40 acelera de 0 a 100 km/h em 4,7 segundos antes de atingir a velocidade máxima de 180 km/h (limitada eletronicamente), enquanto o XC40 Recharge faz em 4,9 segundos.

“A eletrificação está no DNA da Volvo Car Brasil. Começamos lá em 2017 com o XC90 híbrido e fomos, cada vez mais, inserindo modelos que poluem menos no nosso mercado. Poder trazer hoje para nosso país nosso segundo modelo 100% elétrico é um marco”, afirma João Oliveira, diretor geral de Operações e Inovação da Volvo Car Brasil.