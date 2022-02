Ao lançar o XC40 Recharge Pure Eletric em setembro de 2021, a Volvo Car Brasil anunciou a meta ousada de torná-lo o carro elétrico mais vendido do país. Pois bem, o objetivo foi alcançado. O SUV compacto elétrico da marca sueca liderou o ranking do segmento com mais de 100 unidades emplacadas em janeiro deste ano, o dobro do segundo lugar. O resultado do mês passado é um ótimo sinal para o modelo ultrapassar as 375 unidades comercializadas no ano passado e conquistar a liderança que atualmente é do Nissan Leaf Tekna (439).

O Sobre Rodas testou o Volvo XC 40 elétrico, que é vendido por R$ 410 mil, e conta o porquê do sucesso do modelo em tão pouco tempo. A marca sueca tem a resposta na ponta da língua: porque ele oferece economia, tecnologia de ponta, potência, conforto e sofisticação. Mas, se você está preocupado com a falta de pontos de recarga rápida, a Volvo também já comunicou que fará a instalação de carregadores rápidos nas principais estradas brasileiras que ligam capitais e destinos importantes. Por enquanto, é preciso programar bem sua viagem, especialmente em pontos em que não haja um carregador ou uma tomada trifásica para usar o cabo que acompanha o carro.

Vamos por partes. Primeiro, os aspectos tecnologia e economia. O XC40 Recharge Pure Electric é equipado com dois motores elétricos, que, juntos, entregam potência combinada de 408 cavalos com tração integral, torque de 67,3 kgfm e traz alta tecnologia da bateria de 78 kWh. Com uma única carga, ele tem autonomia de 400 quilômetros no WTLP (que é um ciclo que simula o uso do carro em condições normais para medições). Conforme a Volvo, com um sistema de carga rápida é possível chegar a 80% da capacidade em 40 minutos. O modelo pode ser carregado em uma tomada convencional ou por meio de Wallbox. O SUV faz de 0 a 100 km/h em apenas 4,9 segundos, com limitador de 180 km/h. Ou seja, tem uma boa pegada esportiva

Entre as tecnologias de ponta está o One Pedal Drive, um recurso que pode ser acionado dentro do veículo e torna a aceleração e frenagem muito mais práticas através de um único pedal. Ou seja, para acelerar, basta pressionar o pedal e, para frear, é só ir aliviando o pé que o carro vai parando de acordo com a força que é exercida. Uma vez utilizando essa funcionalidade, a regeneração de energia se torna ainda mais eficiente e ainda amplia a autonomia.

Infoentretenimento

Além da eletrificação e sustentabilidade, o XC40 elétrico oferece o novo sistema de infoentretenimento com o inédito sistema operacional Google Automotive Services, que integra o carro aos mais avançados recursos do Google. O sistema é capaz de controlar o carro através de comandos de voz Google Assistente, sem tirar as mãos do volante. Pode controlar a temperatura, definir um destino, tocar música e podcasts, e enviar mensagens.

A maior vantagem, entretanto, está na presença de Google Maps. Ele é atualizado em tempo real e replicado no painel de instrumentos. O Maps ainda é capaz de estimar a porcentagem de bateria que o XC40 chegará ao destino final. O equipamento vem com internet a bordo por quatro anos com uma franquia estimada de 40GB. O sistema de som tem 13 alto falantes Harman Kardon com dois subwoofers, um na frente e outro na traseira e enquanto há sistema de câmera 360 graus de alta resolução.

Visual

O XC40 elétrico se diferencia do modelo a combustão no visual externo basicamente pela grade toda fechada na dianteira, já que não há um motor a combustão que precisa ser resfriado. No local, foi incluído um painel com o logo da Volvo Cars. Ainda na parte externa, destaque também para a inscrição Recharge nas colunas traseiras. As rodas de alumínio de 20 polegadas agregam ao visual do carro, além de trazer o sistema de monitoramento de pressão dos pneus, o TPMS. A gama de versões também recebe uma nova cor, Sage Green, exclusiva para o modelo elétrico.

Por dentro, o SUV manteve o layout limpo. O revestimento dos bancos é em microtech e faz harmonia com o carpete, volante e painel, que possui acabamento em Cutting Edge Aluminium. Outra novidade é o revestimento de chão que foi fabricado integralmente com plástico reciclável, mais uma das preocupações da marca com a sustentabilidade.

A retirada do motor também proporcionou mais espaço, já que o carro ganha um porta-malas frontal de 31 litros, além do espaço traseiro de 414 litros, que tem ainda a abertura e fechamento elétrico com a função hands-free. O SUV ainda ganhou teto solar com comandos sensíveis ao toque, novas entradas USB-C por toda cabine

Para ligar o veículo, a Volvo traz mais uma boa novidade: sem botão de partida, o carro é ligado no momento em que o condutor entra com a chave no bolso, afivela os cintos e seleciona o câmbio na posição D. Para desligar, basta colocar em P e sair do veículo.

Tecnologia e segurança

O Volvo XC40 Pure Electric oferece avançadas assistências à condução, como a moderna câmera 360 graus que, junto ao alerta de tráfego cruzado, com frenagem automática, auxilia e evita colisões em saídas e entradas de vagas de estacionamento. O modelo conta também com os sistemas de alerta de mudança de faixa e de alerta de ponto cego.

Outra tecnologia é o City Safety, que reconhece pedestres, ciclistas e animais de grande porte e pode frear e até esterçar o volante para evitar ou minimizar uma colisão. O veículo vem equipado com o pilot assist e controle de cruzeiro adaptativo O pacote de iluminação é completo com faróis FULL LED com autodirecionais (ABL) com função antiofuscante (AHB) e farol de neblina em LED.

Todas essas tecnologias trazem no XC40 Recharge Pure Electric o compromisso da Volvo Cars com o desenvolvimento dos carros mais seguros. Neste sentido, o modelo possui a Care Key, que permite a regulagem do limite de velocidade através de uma programação com a chave principal e a Care Key. Assim, ao usá-la no carro, a máxima velocidade estabelecida fica demarcada e o veículo opera conforme programado.

Além disso, o sistema GAS integra o Volvo On Call, um serviço de segurança, proteção e conveniência que oferece assistência 24 horas, auxílio de emergência. Permite ao condutor, por meio de seu aplicativo no smartphone, verificar o nível da bateria, trancar e abrir as portas, climatizar a cabine à distância, dar partida remota e enviar destinos para o sistema de navegação, por exemplo.