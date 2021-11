Modelo mais vendido da Volvo, o XC60 chega à linha 2022 com novidades no visual e ainda mais tecnológico, além de trazer luxo, sofisticação, potência e segurança. O SUV híbrido já está à venda nas concessionárias da marca sueca com preços a partir de R$ 399.950 até R$ 466.950. Todos os modelos eletrificados da Volvo Cars recebem a denominação Recharge, indicando que são veículos plug-in, ou seja, que podem ser carregados em uma tomada. O Sobre Rodas fez um teste rápido no XC60 em Brasília.

Por fora, o Volvo XC60 traz novo para-choque que tem desenho único e exclusivo para cada uma das quatro versões: Recharge Inscription Expression, Recharge Inscription, Recharge R-Design e Polestar Engineered. A grade cromada traz um novo design reforçando o robusto visual dianteiro. Na lateral, a única mudança são as rodas de liga leve com design inédito, que podem variar de 19’’ a 22’’ dependendo da versão. Na traseira, o para-choque conta com saídas de escapamento escondidas, enquanto as lanternas ganharam acabamento escurecido.

No interior, o destaque é a nova central multimídia desenvolvida em parceria com o Google, que roda o sistema Android e, no Brasil, estreou no XC40 elétrico. Ele traz como diferencial o suporte aos aplicativos e serviços da Google, além de ter as funções Android Auto e Apple CarPlay. A peça central do pacote de Serviços Digitais é o acesso aos aplicativos e serviços do Google, que oferecem ajuda prática como uma melhor navegação através do Google Maps, aplicativos nativos no carro via Google Play e o já conhecido, Google Assistente.

O painel de instrumentos traz novas opções de visualização, incluindo a projeção do mapa do percurso. O modelo ainda traz Câmera 360º, ead-Up Display, que projeta a velocidade e outras informações no para-brisa do veículo, carregador por indução para smartphones.

O XC60 passa a ser equipado com o avançado sistema de purificação de ar, o Advanced Air Cleaner PM 2,5, que filtra contaminantes que chegam à cabine. A filtragem é realizada por meio de ionizadores de ar e forças eletrostáticas, que eliminam e retém as partículas, eliminando cerca de 95% das partículas com dimensões menores que 2,5 micrômetros. Seguindo a decisão da Volvo de não utilizar mais couro, o XC60 conta com as opções de estofamento em mescla de lã e poliéster reciclado Midnight Zinc ou Slate.

Em relação aos equipamentos de segurança, o Volvo XC60 vem equipado com a mais recente plataforma de sensores ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) da Volvo, com destaque para dois novos recursos de assistência ao condutor: o Ready to Drive, que emite um alerta caso o trânsito à frente ande e o motorista ainda não tenha partido com o veículo, e o Emergency Stop Assist de frenagem automática de emergência. Traz ainda sistema de prevenção de colisões e a função Pilot Assist. Além disso, o Volvo XC60 vem de série com o sistema Volvo On Call, um serviço de segurança, proteção e conveniência que oferece assistência 24h, auxílio de emergência.

Motorização

Não há mudanças na motorização. Todas as versões do Volvo XC60 são equipadas com conjunto híbrido plug-in formado por um motor 2.0 turbo a gasolina associado a um propulsor elétrico. Juntos, eles oferecem 407 cv de potência combinada e 640 Nm de torque. De acordo com a Volvo, o XC60 acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,3 segundos, e atinge uma velocidade máxima limitada a 180 km/h. O câmbio é sempre automático de oito marchas e a tração é integral.

O híbrido plug-in Recharge da Volvo oferece todos os benefícios de um motor a gasolina de alto desempenho e baixa emissão com um motor elétrico que fornece energia sob demanda com emissões ultrabaixas de CO2 e com autonomia de mais de 40 km de alcance no modo elétrico puro. As baterias de íons de lítio têm capacidade de 11,6 Kwh.

Com quatro novas opções de cores, os consumidores agora têm um total de oito opções disponíveis: Platinum Grey, Silver Dawn, Denim Blue, Thunder Grey, Crystal White, Pine Grey, Onyx Black e Fusion Red.

Preços e versões

XC60 Recharge Inscription Expression – R$ 399.950,00

XC60 Recharge Inscription – R$ 429.950,00

XC60 Recharge R-Design – R$ 439.950,00

XC60 Polestar Engineered – R$ 466.950,00