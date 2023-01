Um acidente entre um carro de passeio e um ônibus na madrugada deste sábado (14), deixou 21 pessoas feridas, na GO - 217, entre Piracanjuba e Goiânia. Na colisão frontal, os dois passageiros do carro ficaram em estado grave. Das 48 pessoas que estavam no coletivo, 5 delas eram crianças.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 2h da manhã, dois carros vinham na direção contrária quando o ônibus, que levava 48 passageiros para o Maranhão, tentou desviar e tombou.

Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Piracanjuba. Pelo estado de saúde grave, os dois passageiros do carro foram transferidos para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás – Dr. Valdemiro Cruz (HUGO). Como os nomes não foram divulgados, não foi possível atualizar o estado de saúde deles.

Susto

O agricultor Roney Sousa dos Santos, que estava com a mulher e o filho de 6 anos no ônibus, disse que ouviu o pneu estourar antes do ônibus tombar. “Depois só ouvi as pessoas gritando. Eu quebrei a mandíbula em dois lugares, minha mulher quebrou o braço e meu filho teve ferimentos leves”, relata.

Roney contou ainda que saiu com a família de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde morou por 8 anos e estava viajando de volta para seu estado natal, Maranhão.

