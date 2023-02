Imagens registraram um bezerro sendo transportado dentro do porta-malas de um Fiat Uno na GO-156, entre os municípios de Crixás e Uirapu, região Noroeste de Goiás. O vídeo, divulgado nas redes sociais, foi filmado no último sábado (28) pela condutora do veículo que seguia atrás.

Hélida Mudesto publicou o vídeo em suas redes sociais com a seguinte legenda: “Só pra dizer que o brasileiro não tem limite, e que o Uno é um Uno. Topa Tudo!!!”. A cena inusitada chamou a atenção dos internautas porque, além de ser um transporte irregular, o veículo é pequeno para abrigar um bezerro.

Além do animal no bagageiro, o Fiat Uno estava transportando cinco pessoas, em sua lotação máxima. A Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRFGO) não registrou o ocorrido.

Legislação

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) proíbe carregar animais soltos no colo de algum dos ocupantes, no porta-malas ou na caçamba em picapes. A infração é considerada média e sujeita o motorista ao pagamento de multa. Em caso de animais com a cabeça para fora ou em carrocerias de veículos, sem autorização prévia, a infração é considerada grave.

De acordo com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), à princípio, apenas pelas imagens, não há crime de maus-tratos na cena. A legislação brasileira prevê que é crime “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”. A pena prevista pode chegar até cinco anos de reclusão.