O deputado Bruno Peixoto (União Brasil), que é líder do governo na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e tende a ser o novo presidente da Casa, é o entrevistado da jornalista Cileide Alves do Chega pra Cá desta terça-feira (3). Dos três nomes que se colocaram na disputa contra o deputado reeleito, apenas o atual vice-governador Lincoln Tejota (UB) mantém a candidatura. Porém, o candidato da base afirma que pode recuar de disputar à presidência da Assembleia se Ronaldo Caiado pedir.

Bruno começou a construir o favoritismo logo depois das eleições de 3 de outubro de 2022 - quando foi o mais bem votado para a Alego - e focou na articulação com a oposição e com os outros candidatos para ganhar confiança no Palácio das Esmeraldas.

Em entrevista ao Chega pra Cá, Bruno Peixoto promete que seguirá apoiando Ronaldo Caiado independente do resultado e que está montando uma base aliada. “Estou montando o melhor para o nosso Estado e trabalhando na junção e na união e não na imposição. Vejo isso como o nosso diferencial ao meu entender, porque assim o nosso governador não irá ficar desamparado, ele não precisará escolher entre “este” ou "aquele" dentro da base, ele sempre terá um aliado”, disse o político de 48 anos.

Leia também:

- Cileide Alves entrevista coronel Mauro Vilela, superintendente de Colégios Militares da Seduc

- Entrevista com Vereador Anselmo Pereira, decano da Câmara de Goiânia

- Entrevista com Aava Santiago, vereadora do PSDB, ativista política evangélica e feminista

O candidato da base afirmou que se o atual governador solicitar o recuo à presidência da Assembleia ele irá recuar. “Isso chama-se companheirismo, admiração e respeito que é exatamente o que tenho por Ronaldo Caiado. Eu tenho ele como a minha referência política e a experiência dele é formidável”, disse em entrevista.

Para entender sobre esse assunto e outros pontos específicos que Bruno teve como líder do governo na Assembleia Legislativa assista à entrevista completa abaixo.